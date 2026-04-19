“여당의 헌정질서 유린, 선열들이 통곡할 노릇”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 19일 4·19 혁명 66주년을 맞아 “법과 원칙이 예외 없이 존중받고 자유와 정의가 상식이 되는 사회, 그것이 바로 4·19 정신을 계승하는 길”이라고 강조했다.

오 시장은 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “자유를 지켜낸 4·19 정신을 이어받아 서울을 지켜내겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 “여당은 대통령의 범죄 혐의를 지우기 위해 사법부를 겁박하고 조롱하면서도 국민 앞에 부끄러운 줄을 모른다. 국회에서 공소 취소를 뻔뻔하게 밀어붙이는 폭주가 전 국민에게 생중계되고 있다”며 “지금 벌어지는 이 무도한 헌정질서 유린을 민주주의를 지켜낸 선열들이 보신다면 실로 통곡하실 노릇”이라고 했다.

이어 “법치주의 근간이 흔들리면 그 사회의 정의는 무너진다. 민주주의 원칙이 흔들리면 자유와 번영 역시 위태로워진다”며 “서울은 시민의 꿈이 모인 삶의 터전이자 대한민국의 자유를 지켜내야 할 최후의 현장이다. 자유롭고 책임 있는 공동체, 성숙한 미래를 향해 흔들림 없이 나아가겠다”고 강조했다.