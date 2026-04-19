릴레이 실내악 무료 공연 ‘서초실내악축제’ 무대 장식할 청년예술인들 신청받아 4. 26.(일)까지 19~39세 클래식 전공 청년예술인 단체 20개팀 선정 위한 공개모집 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구가 지역 내 소공연장 등 문화공간에서 오는 7월부터 9월까지 개최되는 ‘2026 서초실내악축제’ 무대에 오를 청년예술인 공연팀을 4월 26일까지 공개 모집한다.

‘서초실내악축제’는 국내 유일 음악문화지구로 지정된 ‘서초음악문화지구’ 내 문화공간, 악기공방 등 풍성한 음악인프라를 기반으로 펼치는 청년예술인 문화공연 사업이다. 대한민국의 클래식 음악 중심지 ‘서초음악문화지구’만이 가진 탁월한 공간적, 문화적 장점을 적극 활용해 펼쳐지는 릴레이 실내악 무료 공연으로 2019년 첫선을 보인 이후 지금까지 청년예술인들이 참여한 총 450회의 다채로운 공연을 구민들에게 선사해 왔다.

이번 ‘2026 서초실내악축제’ 공개모집 대상은 19세 이상 39세 이하 3인 이상의 클래식 전공자들로 구성된 청년예술인 단체로 오는 26일까지 신청한 단체에 대한 엄격한 심사를 거쳐 총 20팀을 최종 선정할 계획이다. 지난해 실시된 공개모집은 2.8:1의 경쟁률을 기록하며 청년예술인들의 뜨거운 관심을 받은 바 있다.

공연은 오는 7월 1일부터 8월 27일까지 로데아트센터, 서리풀아트홀 등 서초구 지역 곳곳에 위치한 여러 소규모 공연장에서 릴레이 형식으로 진행된다. 이를 통해 구는 청년예술인들에게 자신의 기량을 마음껏 펼칠 수 있는 도약의 무대를, 공연장에는 활력과 운영 활성화 기회를, 구민들에게는 내 집 앞에서 클래식 공연을 관람할 수 있는 기회를 제공하며 ‘예술인-공연장-구민’이 모두 상생하는 선순환 구조를 만들어 갈 예정이다.

아울러 구의 대표 축제인 ‘서리풀뮤직페스티벌’ 축제 주간 프로그램에도 실내악축제가 함께 참여하며 클래식이 일상 속에 자연스럽게 녹아드는 특별한 경험을 제공할 것으로 기대된다.

‘2026 서초실내악축제’ 공개모집에 참여를 희망하는 청년예술인 공연팀은 서초구청 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

또, 7월부터 열리는 모든 공연은 관람을 원하는 주민 누구나 서초구청 홈페이지 내 공지사항이나 포스터에 있는 QR코드 등을 통해 신청하면 된다. 기타 자세한 사항은 서초구청 문화관광과로 문의하면 된다.

구 관계자는 “서초구 곳곳에 울려 퍼지는 청년예술인들의 열정적인 실내악 연주가 시원한 휴식과 힐링을 선사하게 되기를 바란다”며 “앞으로도 대한민국 대표 ‘문화예술도시’로서 청년예술인들이 마음껏 역량을 발휘하고 꿈을 실현할 수 있는 무대를 만들어 나가겠다”고 말했다.