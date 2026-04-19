[헤럴드경제=김보영 기자] 한 외국인이 서울 광장시장 노점에서 생수를 2000원에 구매한 영상이 공개돼 논란이 일고 있다.

18일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 한국 생활 13년 차인 미얀마 출신 여성 A씨는 최근 러시아인 친구와 함께 광장시장을 방문했다.

그는 한 노점에 들러 만두와 잡채, 소주 한 병을 주문했다. 식사에 앞서 목이 말랐던 그는 “사장님, 물은 있어요?”라고 물었고, 노점 상인은 “2000원”이라며 라벨이 붙지 않은 500ml 페트병 하나를 건넸다.

한국 식당에서 물을 판다는 사실이 의아했던 A씨는 “한국 (식당)에서 물을 파는 건 처음”이라고 말했다. 그러자 노점 상인은 “(광장시장에는) 외국인이 많아서 그렇다”고 둘러댔다.

이에 A씨가 “저희도 한국인”이라며 하자 상인은 “한국 사람한테도 그렇게 판다”고 덧붙였다.

A씨는 사건반장에 “물을 파는 것까지는 이해할 수 있지만, 식당이나 노점에서 물값을 따로 받는 건 처음 겪는 일이어서 솔직히 좀 당황스러웠다”고 말했다.

영상을 접한 누리꾼들은 “이게 대체 무슨 논리인지 모르겠네 외국인이 많아서 물을 판다니”, “장사꾼들이 대한민국 망신 다 시킨다”, “식당에서 물값을 받는다고?” 등의 반응을 보였다.