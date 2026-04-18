[헤럴드경제=최원혁 기자] 고(故) 김창민 감독을 폭행해 사망에 이르게 한 피의자가 사건이 벌어진 당시에 대해 억울하다는 입장을 밝혔다.

17일 SBS ‘궁금한 이야기Y’에서는 김창민 감독 집단 폭행 사망 사건을 다뤘다.

사건은 지난해 10월20일 새벽 1시께 김 감독이 발달장애 아들과 식사하려고 찾았던 경기 구리시의 한 식당에서 벌어졌다. 당시 김 감독은 식당 내 소란스러운 일행에게 “조용히 해달라”고 말을 했다가 시비로 번졌고 몸싸움으로 이어졌다.

공개된 식당 CCTV 영상에는 한 남성이 뒤에서 김 감독의 목을 졸라 쓰러뜨렸고 또 다른 남성은 이미 쓰러진 그를 길바닥으로 끌고 가 폭행했다.

당시 현장을 지켜본 목격자는 “아기가 아빠 끌려갔으니까 여기서 소변 두 번 누고. 그 아기는 불안하겠지”라고 전했다.

김 감독은 인근 병원으로 이송됐지만 폭행으로 인한 뇌출혈로 뇌사 판정을 받았고 지난해 11월7일 뇌사 판정을 받은 뒤 장기기증으로 4명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.

경찰은 당초 가해자 6명 중 이모 씨만 피의자로 특정해 구속영장을 신청했지만 검찰은 보완을 요구하며 반려했다. 경찰은 검찰이 요구한 보완수사를 통해 상해치사 혐의로 이씨 등 2명에 대한 구속영장을 다시 신청했다. 그러나 의정부지법 남양주지원은 “주거가 일정하고 증거인멸 우려가 없다”고 영장을 기각했고 피의자들은 불구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 특히 핵심 피의자 이씨가 사건 이후 음반을 발매하고 활동 중이라는 사실이 알려지자 유족은 무너져 내렸다.

이런 가운데 이씨는 인터뷰를 통해 목격자와 상반된 주장을 펼치며 억울함을 호소했다.

이씨는 “고인이 되신 김창민 감독님한테 일단 진짜 사죄를 엄청 드리고 싶다”면서도 “제 입장에선 사실관계에 대해서 점점 더 멀어지는 상황이 계속 생기는 것”이라고 말했다.

그는 “술집에 가서 술 마시면서 떠들 수 있지 않냐. 김창민 감독님이 저희를 보며 욕설을 하시면서 ‘조용히 좀 처먹어라’ 그렇게 얘기하자마자 제가 바로 ‘죄송합니다’하면서 고개를 숙였다”고 했다.

또 무차별 폭행이 있었다는 의혹도 일축했다. 이씨는 여러 대를 때려 김 감독을 사망에 이르게 한 것이 아니라 3대만 때렸다고 반박한 것. 하지만 이씨의 동행인은 “수차례 폭행했다. (당시 폭행이) 굉장히 심각했다”고 전했다.

한편 부실 수사 논란이 일자 정성호 법무부 장관은 페이스북을 통해 “검찰은 사건의 전모를 규명하고 가해자를 법의 심판대에 올리기 위해 경찰로부터 사건을 송치받은 뒤 전담팀을 구성해 보완수사에 착수했다”며 “법무부는 고인이 된 피해자와 유가족의 억울함이 한 점도 남지 않도록 하겠다”고 밝혔다.