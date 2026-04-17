[헤럴드경제=김보영 기자] 지난 8일 대전 오월드에서 빠져나간 늑대 ‘늑구’가 9일 만에 생포됐다. 늑구는 마취 상태로 오월드로 옮겨졌으며, 건강검진 중 낚싯바늘이 발견돼 시술을 통해 제거할 예정이다.

17일 대전시에 따르면 수색 당국은 이날 0시 44분쯤 대전 중구 안영동 대전남부순환고속도로 안영 나들목(IC) 인근에서 늑구를 포획했다.

수색 당국은 전날 오후 5시 30분쯤 중구 침산동 뿌리공원 인근에서 늑대를 발견했다는 제보를 받고 일대를 수색했다. 이후 같은날 오후 11시 45분쯤 안영 IC 인근에서 실제 늑구를 발견했고, 약 30분 뒤 포획 작전에 돌입했다.

당시 늑구는 지쳐 보이긴 했지만 체력이 남아 있었고, 경계심도 상당한 상태였다. 수색 당국은 늑구를 자극하지 않기 위해 수의사와 구조 인력이 현장에 도착할 때까지 접근을 자제하고, 일정 거리를 유지한 채 조심스레 동태를 살폈다.

이후 마취총을 준비해 늑구의 위치 확인 후 접근했고, 수의사 입회하에 마취총을 쏴 생포하는 데 성공했다. 늑구는 마취총을 맞고도 5분여간 비틀거리며 도주를 시도하다 인근 수로로 떨어진 것으로 알려졌다.

수색 당국 관계자는 “마취총에 맞은 뒤 수로에 빠졌는데, 물이 흐르고 있었기 때문에 계속 방치할 수 없다고 판단해 다가가 귀를 잡아 들어 올렸다”며 “별다른 저항은 없었다”고 말했다.

늑구는 마취 상태로 오월드 내 동물병원으로 옮겨졌다. 생포 당시 맥박과 체온 등은 모두 정상 범위였던 것으로 확인됐다.

다만 중앙일보에 따르면 건강 검진 과정에서 늑구의 위장에서 길이 2cm의 낚싯바늘 1개가 발견됐다.오월드 측은 이날 오전 내시경을 통해 해당 낚싯바늘을 제거할 계획이다.

오월드 관계자는 “늑구가 낚시로 잡은 물고기를 먹은 것 같다”라며 “시술에는 약 30분 정도 걸릴 것 같다”고 말했다.

늑구는 2024년 오월드에서 태어난 2살 수컷 늑대로, 늑구는 지난 8일 오전 대전 오월드 사파리 철조망 밑 땅을 파고 탈출했다. 오월드는 개장 전 점검 과정에서 사파리 늑대 20여 마리 중 1마리가 사라진 것을 발견하고 자체 수색하다 40여 분 뒤 당국에 신고했다. 이후 당국은 오월드 일대를 중심으로 대대적인 수색을 이어왔다.