[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 겸 배우 아이유가 셰프 안성재를 만났다.

15일 아이유는 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’에 출연해 직접 요리에 도전했다.

이날 안성재는 “오늘 아이유 씨가 해주는 음식이 기대된다”고 말했다. 아이유가 “요리하려니까 긴장이 된다”며 “지금 콘서트 첫 곡 부르기 전보다 더 떨린다”고 했다.

이날 아이유는 연두부 치즈전을 선택하며 “늦은 밤 부담 없이 먹을 수 있는 레시피”라고 설명하며 “맛은 챙기면서도 칼로리가 낮아 자주 해 먹는다”고 덧붙였다.

안성재가 “평소에도 요리를 하냐”고 묻자 아이유는 “처음 자취를 시작했을 때 요리가 잠깐 재밌었다. 먹는 걸 또 좋아해서. 근데 소질이 좀 없는거 같다”고 답했다. 그러면서 “가족들에게 먹어보라고 하면 잘 안 먹는다”며 “우리 집은 다 요리를 잘하는데 나만 못하는 편”이라고 말해 웃음을 더했다.

최애 음식으로 라면을 꼽은 아이유는 “라면을 늘 먹을 순 없으니까 진짜 못 참을 때 먹는다. 난 진라면 매운맛을 제일 좋아한다. 요즘엔 다양하게 시도하고 있다. 최근엔 안성탕면도 먹어봤다”고 말하자 안성재는 “난 어렸을 때 별명이 안성탕면이었다”고 말해 웃음을 자아냈다.