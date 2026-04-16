부산 자립준비청년 4명 선발해 자격증·교재 구입비 지원 임직원 자발적 기금으로 마련…상담 연계·채용 우대도 병행 부산지역 첫 상생형 모델 구축…취약계층 사회 정착 지원 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 16일 부산광역시자립지원전담기관 본사에서 ‘자립준비청년 취업지원금 수여식’을 열고 자립준비청년들의 구직활동을 지원하기 위한 취업지원금을 전달했다고 밝혔다.

이번 행사는 지난달 양 기관이 체결한 ‘자립준비청년의 경제적 자립지원 활성화를 위한 업무협약’에 따라 마련됐다. 보호 종료 이후 자립준비청년들이 취업 준비 과정에서 겪는 경제적 부담을 덜고 안정적인 사회 진출을 돕기 위한 취지다.

특히 이번 지원금은 전액 기보 임직원들이 자발적으로 조성한 ‘기보사랑기금’으로 마련됐다.

이날 기보는 부산지역 자립준비청년 4명에게 취업지원금을 전달했다. 대상자는 부산광역시자립지원전담기관을 통해 선발됐다.

지원금은 자격증 취득과 교재 구입 등 취업 준비에 활용될 예정이며, 전담기관의 상담 지원도 함께 연계된다. 기보는 이와 함께 채용 과정에서 자립준비청년을 우대하는 제도적 지원도 병행해 이들의 자립 기반을 강화해 나갈 방침이다.

기보는 이번 지원을 계기로 부산지역 최초의 상생형 모델을 정립하고, 취약계층의 사회 정착을 돕는 포용적 지역사회 문화 확산에도 적극 나설 계획이다.

천창호 기보 이사는 “임직원들의 정성으로 마련된 취업지원금이 자립준비청년의 미래 설계에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “기보는 앞으로도 채용 우대 제도와 취업지원금 등 다양한 지원을 통해 자립준비청년들의 안정적인 사회 진출을 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.