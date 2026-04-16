[헤럴드경제=장윤우 기자] 말다툼 후 귀가하는 여자친구 차량을 무면허 상태로 뒤쫓은 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

16일 경기 화성동탄경찰서는 도로교통법 위반(무면허 운전) 혐의로 30대 A 씨를 임의동행해 조사하고 있다고 밝혔다.

A 씨의 여자친구 B 씨는 이날 오전 2시 45분쯤 A 씨와 말다툼하고 헤어져 차에 탄 뒤 “남자친구와 다퉜는데 본가로 가는 길에 쫓아올까 두렵다”며 112에 신고했다. 출동한 경찰은 오전 3시 5분께 순찰차로 B 씨 차량을 기흥IC 인근까지 에스코트한 뒤 귀가 조처했다.

비슷한 시각 신고 장소 주변에서 대기하던 경찰은 수분 뒤 차량을 몰고 나타난 A 씨를 발견해 세웠다. 신원 확인 결과 A 씨는 적성검사 기간 만료로 운전면허가 없는 상태였다. A 씨는 영천동 자신의 주거지 일대에서 2㎞가량 무면허로 운전한 혐의를 받는다.

A 씨와 B 씨 사이엔 과거에도 다툼 등을 이유로 112 신고 이력이 여러 차례 있었다.

경찰 관계자는 “과거 신고 이력 등을 고려해 A 씨에 대해 입건 전 조사를 벌여 관계성 범죄 혐의가 있는지 알아볼 예정”이라며 “B 씨에 대해 스마트워치 지급 등 안전조치를 검토 중”이라고 했다.