[헤럴드경제=김유진 기자] 국내 상장지수펀드(ETF) 순자산총액(AUM)이 400조원을 돌파했다. 300조원을 넘어선 지 약 3개월여 만에 100조원이 추가 확대되며 성장 속도가 가파르게 빨라진 모습이다. 연초 이후 1조원 이상 자금이 유입된 12개 상품 가운데, 국내 상품의 자금유입 비중이 84.5%에 달하는 것으로 나타났다.

16일 한국거래소 정보데이터시스템에 따르면, 국내 ETF 시장은 지난해 6월 4일 사상 처음으로 200조을 돌파한 이후 올해 1월 5일 300조원에 도달했다. 이후 불과 100일여 만에 다시 100조원이 늘어나며 성장 구간이 크게 단축됐다.

월별 증가 흐름도 달라졌다. 올해 1월부터 4월 중순까지 월평균 증가폭은 25조7150억원으로, 지난해 평균 증가폭(10조3926억원)의 2배를 웃돈다. 지난해 ETF 순자산이 연간 114조3189억원 증가한 것과 비교하면, 올해는 1~2월 두 달 동안만 약 90조원이 늘어나며 단기간에 연간 증가 규모의 상당 부분을 채운 셈이다.

다만 증가 흐름은 단조롭지 않았다. 1월 51조3173억원, 2월 39조1846억원 증가 이후 3월에는 26조9375억원 감소로 전환됐고, 4월 들어 다시 약 39조원 증가하며 반등했다. 증가와 감소 폭이 모두 커지며 변동성 역시 확대된 모습이다.

이 같은 흐름은 상장 종목 수 급증에 따른 영향이라기보다 평가이익(가격 상승)과 자금 유입(순유입)이 동시에 작용한 결과로 풀이된다. 실제 국내 ETF 종목 수는 지난해 연초 935개에서 연말 1058개로 123개 순증했으며, 월평균 증가폭은 약 10개 수준이다. 올해 들어서도 15일 기준 1093개로 약 3개월 반 동안 35개가 늘어나는 데 그치며 종목 수 증가 속도는 전년과 유사한 흐름을 보였다.

자금 유입 구조도 특징적이다. 15일 ETF체크에 따르면 연초 이후 1조원 이상 자금이 유입된 ETF는 총 12개다. 해당 상품에만 약 25조8958억원이 몰리며 전체 증가 규모(약 100조원)의 약 26%를 차지했다.

이가운데 자금 유입 핵심 축은 합산 11조원이 쏠린 국내 대표지수와 반도체 ETF다. KODEX 코스닥150에 4조8704억원, TIGER 반도체TOP10에 3조7424억원, KODEX 200에 3조3860억원 등 수조원대 뭉칫돈이 유입됐다. ETF 본고장인 미국 시장에 투자하는 TIGER 미국S&P500(2조5459억원), KODEX 미국나스닥100(1조4637억원) 등에도 자금 유입은 이어졌지만, 조단위 자금 유입이 이뤄진 국내 투자 상품과 비교하면 3분의1 수준의 유입 규모다.

지수형 중심 흐름 속에서도 원자재·인버스·채권혼합 등 다양한 상품군으로 확장되는 양상이 나타났다. ACE KRX금현물(8959억원), KODEX 은선물(H)(8256억원), KODEX 200선물인버스2X(9830억원), 삼성전자·SK하이닉스 채권혼합 ETF(각각 8407억원, 8280억원) 등에도 1조원에 육박하는 자금이 유입됐다.

ETF 순자산총액은 올들어 대폭 사승한 코스피 시장과 궤를 함께했다. 강동철 유진투자증권 연구원은 “올해 들어 코스피가 연초 이후 약 39% 수준까지 대폭 상승하면서 국내 상품 중심의 ETF 시장 확대를 견인했다”며 “지수 상승에 따른 평가이익 확대와 함께 ETF 자금 유입이 맞물리며 시장 규모가 빠르게 커졌다”고 분석했다.

강 연구원은 “국내 ETF 수익률 상위 상품은 원자력, 건설, 태양광·ESS, 증권, 반도체 등”이라며 “수조원대 지수형 ETF 외에 테마·섹터를 중심으로 ETF 성과도 다양화되는 흐름”이라고 설명했다.

실제로 방산·우주항공·원자력·HBM 반도체 등 테마형 ETF에도 연초 이후 수천억대 자금이 분산 유입됐다. KODEX 미국우주항공(2803억원), KODEX 방산TOP10(2613억원), TIGER 코리아원자력(2296억원), PLUS 글로벌HBM반도체(2325억원) 등이다. 여기에 SOL AI반도체소부장(3556억원), RISE 코리아밸류업(3628억원), TIGER 코리아TOP10(3514억원) 등이다.