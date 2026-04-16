코웨이페스타 효과에 3월 정수기 신규 렌탈 25% 증가 SK매직은 변우석, 교원웰스 신애라로 여름 성수기 공략 LG전자·쿠쿠도 얼음정수기 중심 판촉 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 여름 성수기를 앞두고 정수기 업체들이 할인과 체험, 광고 마케팅을 앞세워 판촉전에 나섰다. 일부 회사들은 ‘유명인’ 모델 기용으로 시장 확대에 나서고 있다. 업체들은 여름 맞춤형 얼음정수기, 미네랄 정수기, 슬림형 제품 등도 전면에 내세웠다.

코웨이는 연중 최대 프로모션인 ‘2026 코웨이페스타’ 흥행에 힘입어 3월 신규 렌탈 판매가 1년 전보다 20% 이상 증가했다고 16일 밝혔다. 올해로 3회차를 맞은 ‘2026 코웨이페스타’는 2월 말부터 4월 말까지 두 달간 진행되는 대규모 할인 행사다. 지난 3월 정수기 신규 렌탈 판매량은 아이콘 얼음정수기 시리즈 판매 호조에 힘입어 전년 동기 대비 약 25% 증가했다.

코웨이는 이사와 혼수 등 생활가전·가구 교체 수요를 겨냥해 렌탈료 최대 15개월 50% 할인 등 체감형 혜택을 강화한 점이 판매 증가로 이어졌다고 설명했다. 패키지 구성에 따라 추가 할인도 제공했다. 실제 3대 이상 패키지 구매 시 매월 렌탈료 15% 추가 할인과 함께 최대 5개월 반값 할인 혜택이 중복 적용됐다.

SK매직은 배우 변우석을 새 광고모델로 내세워 여름 마케팅에 돌입했다. SK인텔릭스는 오는 18일 신규 광고를 공개하고, 20일에는 미네랄 정수기 ‘투워터’를 시작으로 얼음정수기 ‘메가 아이스’ 등 신제품을 순차 출시할 예정이다. 약정 기간에 따라 렌탈료 반값 할인 프로모션도 함께 진행한다.

광고는 TV와 OTT, 유튜브, SNS, 버스, 엘리베이터 등 온·오프라인 채널에 순차 공개된다. 회사는 변우석의 프리미엄 이미지를 앞세워 브랜드 인지도와 선호도를 끌어올리고, 신제품 초기 시장 안착에 속도를 낸다는 구상이다.

교원웰스는 배우 신애라를 브랜드 앰배서더로 발탁하고 웰니스 마케팅을 강화하며 여름 얼음정수기 수요 공략에 나섰다. 교원웰스는 신애라와 함께한 토크쇼 형식의 유튜브 콘텐츠 ‘신신당부’를 통해 정수기와 공기청정기 등 자사 제품을 알리고 있다. 식습관과 항노화 등 건강 고민을 주제로 웰에이징에 관심이 높은 소비자와 접점을 넓히겠다는 전략이다.

지난 10일 공개된 ‘신신당부’ 3편에서는 ‘아이스원 얼음정수기’의 미네랄 얼음으로 만든 독소 배출 스무디 레시피 3종이 소개됐다. 그린스무디에는 식물재배기 ‘웰스팜’의 채소를 활용하는 등 일상 속 웰니스 라이프를 강조했다. 아이스원은 폭 23cm의 슬림한 크기에 1kg 대용량 아이스룸을 구현한 제품이다.

얼음 생성부터 보관, 출빙 구간에 UV케어를 적용하고 내부 UV 모듈을 추가해 주요 구간을 6중으로 관리한다. ‘원터치 자동 출빙’ 기능으로 한 번의 터치만으로 얼음을 받을 수 있고, 온수 온도도 5단계로 세분화했다. 미네랄 필터 시스템을 통해 유해 물질은 제거하면서 미네랄이 살아있는 물을 제공하는 점도 내세우고 있다.

LG전자와 쿠쿠도 여름 수요 공략에 나섰다. LG전자는 얼음 저장량과 제빙 성능을 키운 얼음정수기 신모델을 중심으로 판촉을 강화하고 있다. LG 베스트샵과 LG전자 공식 채널에서는 최근 ‘얼음정수기 체인지업 페스티벌’을 내걸고 신모델 출시 기념 행사를 진행 중이다.

쿠쿠는 얼음정수기 중심의 기획전과 라이브 커머스를 진행 중이다. 쿠쿠 공식몰에서는 4월 들어 ‘제로100미니 얼음정수기 런칭 기념 BIG EVENT’와 정수기 렌탈 라이브 행사를 잇달아 열고 있다. 특히 ‘쿠쿠몰 단독 정수기 LIVE! 최대 렌탈료 12개월 무료 혜택’을 내세우며 온라인 전환 고객 유치에 공을 들이고 있다.

정수기 업계 관계자는 “정수기 판매 대수는 기온이 올라갈수록 늘어나고 기온이 떨어지면 함께 떨어지는 경향성이 강한 계절상품”이라며 “한낮 온도가 25도를 넘는 지금이 정수기 업계의 마케팅이 가장 치열하게 벌어지는 시점”이라고 설명했다.

한편 국내 정수기 시장은 대부분이 렌탈 형태로 판매된다. 회사별 시장점유율은 대략 코웨이 40%, LG전자 15%, SK매직 15%, 쿠쿠 13%, 청호나이스 10% 등이다.