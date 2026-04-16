세종 아파트 매물수 1만건 육박 다주택자 규제하자 투자 수요 빠져 서울서 내려온 공무원도 “팔겠다”

[헤럴드경제=김희량 기자] ‘팔겠다’고 내놓은 세종 아파트 매물량이 1년 사이 44% 늘었다. 행정수도 이전 당시 투자했던 외지인들이 다주택자 규제 강화에 따라 매도하기로 마음먹은 데 따른 것이다. 게다가 최근 이재명 대통령이 다주택 공무원들을 주택 업무에서 배제하라고 지시한 데 따라, 불이익을 우려한 공무원 보유 매물도 추가로 나오고 있다.

16일 아실에 따르면 이날 기준 세종 아파트 매매 매물 수는 9784건으로 1년 전(6803건) 대비 2981건 증가했다. 세종 아파트 매물은 지난해에도 6·27대책(7055건), 10·15대책(8252건) 등 고강도 부동산 규제책이 나올 때마다 꾸준히 증가해왔다.

증가율만 놓고 봐도 전국에서 가장 높은 수준이다. 매물 증가율이 세종 다음으로 높은 광주(17.5%)와도 차이가 크다.

세종에서 매물증가가 유독 두드러진 건 외지인을 포함한 초기 분양자들의 매도 움직임이 영향을 미친 것으로 분석된다.

세종시의 외지인의 주택 소유 비중은 30.6%(2024년 기준)로 전국에서 제일 높다. 2021년 공무원 특별공급 제도가 폐지되기 전 세종 아파트를 분양받은 공무원 뿐 아니라 행정수도 이전에 따른 투자 수요 등이 맞물린 영향으로 풀이된다.

세종시 일대 A공인중개업소 관계자는 “최근 한두달 사이 서울 거주자나 일부 다주택 공무원들의 매도 문의가 있었다”며 “일부는 새롬동·나성동으로 갈아타기를 하거나, 세종을 떠나 대전으로 이동하겠다는 사람도 있었다”고 말했다.

매물은 늘었지만 거래량은 이를 따라가지 못하고 있다. ‘사겠다’는 수요가 따라오지 못한 때문이다. 리치고 집계 결과 올해 1분기 세종 아파트 거래량은 1401건으로 지난해 1분기(1391건)과 유사한 수준이다.

매매가격 추이도 전국 흐름과 상이하다. 한국부동산원에 따르면 이달 첫번째주 기준 세종시 아파트 매매가격 누적 변동률(연초 이후)은 0.07% 하락했다. 반면 전국 평균은 같은 기간 0.83% 상승했다.

아름동의 한 공인중개업소 관계자는 “(세대 수가 약500세대인) 저희 단지 내 매물은 평균보다 10개 이상은 늘었다”고 말했다.

하지만 호가를 내리진 않고 있다는게 업계 전언이다. 전세가격 상승에 따라, 집값이 떨어지진 않을 것으로 보는 이가 많기 때문이다. 실제 세종시의 4월첫주 기준 전세가격 누적 상승률은 2%로 전국에서 가장 높았다.

전문가들도 매물이 늘더라도 세종 아파트 가격이 급락하지는 않을 것으로 봤다. 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 “세종은 조정 기간이 길었기 때문에 급격한 가격 하락이 나타나긴 어렵다”며 “미분양 물량도 도시형 생활주택을 제외하고 없어 하방 경직성이 커진 상황”이라고 말했다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장도 “다주택자, 임대사업자, 초기 분양자들이 한꺼번에 (팔겠다고) 움직이고 있다”면서도 “세종 아파트는 주택시장 침체기였던 2022년 이후 3년 가까이 평당 1600만원대를 넘지 못하는 등 정체기가 길어서 급락으로 돌아서진 않을 것”이라고 전했다.