[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도와 안동시는 안동시 풍산읍 일원에 조성 예정인 ‘안동 바이오생명 국가산업단지’가 기획재정부 예비타당성조사를 최종 통과했다고 14일 밝혔다.

이번 예비타당성조사에서 비용편익비(B/C) 1.57, 종합평점(AHP) 0.551을 기록하며 사업 타당성을 확보했다. 이는 경제성과 정책적 필요성을 동시에 인정받은 결과다.

안동 바이오생명 국가산업단지는 약 100만㎡ 규모, 총사업비 3465억원이 투입되며 한국토지주택공사(LH)와 경북개발공사가 공동 시행한다.

경북도와 안동시는 그동안 기업 유치와 산업단지 계획 보완에 힘을 쏟으며 수요 기반을 꾸준히 확보해 왔다.

이 사업이 본격화되면 생산유발효과 약 8조 6000억원, 고용유발효과 약 2만 9000명이 기대되는 등 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 전망된다.

경북도는 이번 사업을 포함해 미래 전략산업 육성에도 속도를 내고 있다. 안동을 중심으로 울진, 경주를 잇는 ‘바이오·수소·원자력’ 산업벨트 구축을 추진하며 지역 산업 지형을 한 단계 끌어올린다는 구상이다.

향후 일정은 2026년 설계용역을 시작으로 2027년 산단 승인, 2028년 착공, 2033년 준공을 목표로 진행할 예정이다.

경북도 관계자는 “안동 바이오생명 국가산업단지를 통해 경북 북부권 신성장 동력을 확보하고, 첨단산업 벨트를 구축해 경북도 산업 경쟁력을 한층 높이겠다”고 말했다.