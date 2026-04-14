간송미술관 ‘문화보국(文化保國): 신념으로 지켜낸 우리의 얼’ 경성미술구락부 기록…46점 전시

[헤럴드경제=김현경 기자] 일제 강점기인 1922년 설립된 ‘경성미술구락부(京城美術俱樂部)’는 조선 최대의 미술품 거래 기관이었다. 고미술 유통을 장악한 일본인들만 참여할 수 있는 경매 회사로, 우리 문화유산이 일본으로 유출되는 주요 통로로 이용됐다.

해방 전까지 260여 회의 경매가 열리며 문화유산의 국외 유출이 가속화되는 것을 본 간송 전형필(1906~1962)은 일본인 중개인을 내세워 경매에 참여하며 약탈의 현장을 문화 수호의 전장으로 삼았다.

간송미술문화재단과 간송미술관은 오는 15일부터 6월 14일까지 2026년 봄 특별 전시 ‘문화보국文化保國: 신념으로 지켜낸 우리의 얼’을 개최한다.

간송의 탄생 120주년에 열리는 이번 전시는 일제강점기 그가 경매 현장에서 일본인들과 치열하게 경합하며 되찾아온 우리 문화유산 수집의 궤적을 입체적으로 조명한다.

간송은 1930년부터 1944년까지 14년간 32차례 경매에 참여해 350여 건의 유물을 낙찰 받았다. 이번 전시에선 국보 1건, 보물 1건을 비롯해 36건 46점의 유물을 공개한다.

그중에서도 가장 눈길을 끄는 것은 국보 ‘백자청화철채동채초충난국문병’이다. 1936년 간송은 일본의 거상 야마나카 상회와 숨 막히는 호가 경합 끝에 경성미술구락부 역사상 최고가인 1만4580원에 이 병을 낙찰 받았다. 조선 최고 수준의 도자 기술이 집약된 이 유물을 지켜내기 위해 당시 기와집 15채 값을 지불한 것이다.

더불어 1930년대 고미술 시장의 핵심 거래 품목이었던 백자 컬렉션 중 ‘백자희준’과 용, 해태, 사자 등 다양한 형상의 연적들이 소개된다.

간송이 조선 시대 전 시기를 아우르는 통사적 컬렉션을 목표로 모은 그림도 만날 수 있다. 신선처럼 자유분방한 필치로 이름을 날렸던 17세기 도석화의 대가 김명국의 ‘비급전관’, 조선 말기 천재 화가 장승업의 필력이 돋보이는 ‘팔준도’ 중 ‘어자조련’과 ‘호치비주’, 심사정의 그림과 강세황의 평론이 한 화면에 어우러진 합벽첩 ‘표현연화첩’ 등이 전시된다.

또한 19세기 동북아시아 문인 교류의 중심이었던 추사 김정희와 그를 추종한 ‘추사학파’의 작품도 공개된다. 예서와 해서가 혼용된 독창적 서체의 정수를 보여주는 보물 ‘침계’와 간송이 경성미술구락부에서 처음으로 낙찰받은 흥선대원군의 ‘석파묵란첩’, 김정희의 수제자 고람 전기의 ‘고람유묵’, 청나라 학자 섭지선의 ‘침계’ 등이 전시된다.

전시실의 마지막 섹션은 한국전쟁 중 유실됐던 유물을 전후에 ‘재입수’한 간송의 의지를 보여준다. 조선 말기 지식인들의 아회를 담은 이용림의 ‘서당아집도’, 조선과 중국 문인의 우정을 담은 ‘미사묵연’ 화첩 등이 소개된다.

이번 전시를 기점으로 보화각 야외 풍경에도 변화가 생긴다. 1933년 간송이 입수해 88년 동안 보화각 앞을 지켰던 17세기 중국 ‘석사자상’이 그의 유지에 따라 고향인 중국으로 돌아간다. 석사자상의 빈자리는 1935년 경성미술구락부에서 입수한 우리 유물 ‘석호상’ 한 쌍이 대신한다.

전영우 간송미술문화재단 이사장은 “문화유산은 누군가 귀하게 여기고 지키려는 의지가 있을 때 비로소 다음 세대로 이어진다”며 이번 전시의 의의를 밝혔다.

전인건 간송미술관 관장은 “작품 뒤에 담긴 치열한 수집의 역사와 문화유산 수호의 참뜻을 관람객들과 나누고 싶다”고 말했다.