[헤럴드경제=박세정 기자] 넷플릭스 여파로 침체가 지속되던 극장 업계에 ‘왕과 사는 남자’에 이어 또하나의 신작 영화가 초기 흥행에 청신호를 켰다.

지난 8일 개봉한 ‘살목지’가 개봉 1주일이 채 되지 않아 ‘손익분기점’ 돌파를 눈앞에 뒀다. 특히 이 영화는 제작비가 30억원에 밖에 투입되지 않았다. 235억원을 투입하고도 흥행 참패로 극장에서 간판을 내린 ‘휴민트’와 비교해도, 제작비가 약 8분의 1 수준에 그친다.

넷플릭스 천하로 콘텐츠 소비행태가 완전히 바뀌면서 그동안 극장은 말 그대로 존폐의 기로에 섰던 상태다. 올해 들어 ‘왕사남’의 초대박 흥행으로 모처럼 활기를 되찾은 데 이어 ‘살목지’가 훈풍을 이어갈 수 있을지 주목된다.

영화진흥위원회에 따르면 ‘살목지’는 개봉 6일 차인 13일 기준 누적 관객수가 72만3931만명을 돌파했다. 손익분기점 80만명 돌파를 코앞에 뒀다. 1~2일 내에 손익분기점을 무난히 넘길 것으로 업계는 내다보고 있다. 1600만 관객을 돌파한 왕사남과 비교해도 빠른 속도다.

누적 매출액은 약 75억4300만원을 기록 중이다. 불과 일주일 새 제작비 30억원의 두 배 이상 누적 매출을 세웠다. 일일 매출액이 약 21억원 수준임을 감안하면, 100억원 돌파도 시간 문제라는 평가다.

‘살목지’는 기이한 소문이 끊이지 않는 저수지 살목지를 찾은 촬영팀에게 설명되지 않은 일들이 연달아 벌어지는 공포, 스릴러 영화다. 8일 개봉 첫날부터 약 일주일 동안 박스오피스 1위 자리를 유지 중이다.

‘살목지’의 초기 흥행 성적표는 넷플릭스 천하에서 30억원의 적은 제작비로 이룬 성과라는 점에서 의미가 크다고 업계는 보고 있다.

올 들어 ‘왕사남’의 흥행으로 분위기가 다소 회복됐지만 극장 산업은 넷플릭스 여파로 여전히 부진을 떨치지 못하고 있다. 영화 한편 티켓값이 OTT 월 구독료와 맞먹으면서, 극장을 찾는 방문 빈도가 급속도로 줄었기 때문이다.

실제 영화진흥위원회가 지난 2월 발간한 ‘영화콘텐츠 소비트렌드 연구’ 보고서에 따르면 최근 1년간 극장에서 영화를 관람한 빈도가 직전 1년보다 감소했다는 비율이 45.8%로 나타났다. ‘매우 감소했다’라고 응답한 비율도 16.5%에 달한다. ‘약간 감소했다’는 29.3%였다.

넷플릭스와 같은 OTT로 시쳥 행태가 완전히 바뀐 것이 직격탄이 됐다.

영화 소비자 중 주된 영화 관람 방법이 OTT라고 응답한 비율이 56.1%로 과반을 넘었다. 뒤를 이어 TV 채널(25.8%), VOD 다시보기(9.1%) 순이다. 극장은 8.3%에 그쳤다.

최근 1년 동안 OTT 이용 빈도가 직전 1년보다 늘었다는 응답은 전체의 45.9%를 차지했다. ‘비슷했다’는 41.6%, ‘감소했다’ 12.6%를 기록했다.

플랫폼별로는 OTT 이용자 중 넷플릭스를 이용한다는 응답이 88.0%(중복 응답)로 가장 많았다. 쿠팡플레이(46.8%), 티빙(35.5%), 디즈니플러스(26.5%), 웨이브(14.4%) 가 뒤를 이었다.