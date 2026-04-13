시세조종, 시장상황 왜곡 등 불공정거래 과도한 API 매매 계정 확인 시 기획조사

[헤럴드경제=김은희 기자] #. 혐의자 A씨는 응용 프로그램 인터페이스(API)를 통해 5000원~1만원의 시장가 매수와 매도를 반복해 거래가 성황을 이루는 것처럼 만들고 수동으로 지정가 고가매수 주문을 추가 제출해 시세를 견인했다. 일반 투자자가 유입돼 시세가 추가로 상승하자 이익을 실현했다.

#. B씨는 API로 고가매수 주문과 함께 현재가 대비 낮은 금액대로 대량의 허수매수 주문을 제출해 매수 대기물량이 많은 듯한 분위기를 만들었다. 시세 변동 시마다 기존 주문을 취소하고 동일 패턴의 저가 허수매수 주문을 반복 제출했다.

금융감독원은 13일 가상자산 시장에서 A씨와 B씨처럼 API를 악용하는 불공정거래 사례가 확인되고 있다며 소비자에게 주의를 당부했다.

API는 가상자산거래소·증권사와 이용자를 상호 연결하는 프로그램으로 맞춤형 주문 실행, 실시간 시장 데이터 조회, 계좌 정보 조회 등의 기능을 제공한다. 특히 이용자가 사전에 설정한 조건으로 자동으로 주문할 수 있어 효과적인 거래수단으로 널리 통용되고 있다.

실제 가상자산 시장에서 API를 이용한 거래는 전체 매수·매도 거래대금의 30%대를 차지하고 있다.

그러나 API를 악용해 ▷시장가 매수·매도를 반복해 거래를 인위적으로 부풀리며 시세조종하고 ▷허수매수·취소를 반복해 매수호가 잔량이 많은 듯한 외관을 형성하며 ▷다수 계정간 통정매매를 반복해 시장상황을 왜곡하거나 ▷고가매수를 반복 제출해 목표 매도가격까지 가격을 견인하는 것은 모두 불공정거래에 해당한다고 금감원은 지적했다.

금감원은 이러한 불공정거래 사례를 유의하면서 시장상황 급변 등에 대비해 미리 설정한 매매조건과 현재의 시장상황을 수시로 모니터링함으로써 리스크를 관리하는 것이 중요하다고 강조했다.

또한 일반 시장참여자는 특별한 이유 없이 높은 빈도로 거래가 체결되며 가격이 급등한다면 API를 악용한 시세조종 세력이 개입했을 가능성이 있으므로 추종 매매를 자제해야 한다고 조언했다. 추종매매 이후 시세급락으로 손실을 볼 수 있어서다.

API 키는 거래지시 수단인 만큼 엄격한 관리가 필요하고 유출돼 불법행위가 발생하는 경우 공범으로 형사처벌될 소지가 있다는 점을 유의하라고 금감원은 특히 당부했다.

금감원 관계자는 “매매 유인을 위해 API를 이용해 과도하게 매매를 반복한 계정이 확인되면 신속히 기획조사를 실시해 엄정 조치할 것”이라고 밝혔다. 불공정거래 가능성이 있는 API 주문에 대해선 정밀한 시장감시 기준을 마련하는 등 거래소의 모니터링 역량을 강화해 나갈 방침이다.