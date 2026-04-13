[헤럴드경제=김주리 기자] 담배꽁초를 무단으로 투기하다 경찰에 적발된 20대가 수배 중인 사실을 숨기기 위해 검문에 불응하고 도주하던 중 테이저건을 맞고 검거됐다.

13일 경기 시흥경찰서에 따르면 이날 오전 3시 10분께 시흥시 정왕동에서 20대 남성 A씨가 담배꽁초를 노상에 버리다가 경찰에 적발됐다.

당시 경찰은 A씨의 지인들이 얽힌 폭행 사건과 관련한 신고를 받고 출동해 조치를 마친 뒤 A씨의 이같은 행각을 발견하고 검문에 나섰다.

경찰은 A씨에게 경범죄처벌법 위반(쓰레기 등 투기) 사실을 고지하고 신분증을 제시할 것을 요구했으나, A씨는 신분증을 두고 왔다며 한 주민등록번호를 알려줬다.

경찰은 A씨가 미심쩍은 태도를 보이자 현장에서 지문 대조를 실시했고 이 과정에서 A씨가 타인의 주민등록번호를 도용한 사실이 드러났다.

이에 A씨는 수십ｍ를 도주했고 뒤쫓아오던 경찰관을 향해 주먹을 휘두르며 저항했다.

경찰관은 A씨를 향해 테이저건을 한 차례 발사했으나 빗맞자 한 차례 더 발사해 그를 제압했다. 이어 주민등록법 위반 혐의로 A씨를 현행범 체포했다.

이후 경찰이 A씨의 인적 사항을 조회한 결과 그는 폭행, 사문서위조, 보험사기방지 특별법 위반 등 4건의 사건과 관련해 벌금 미납 등으로 지명수배 중인 상태였다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.