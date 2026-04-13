수수료 수익 한계 ‘생존’ 절박감 결제 인프라 필수 주도권 선점 2단계 입법 앞둔 디지털자산법 상용화에 앞서 기술검증 본격화

디지털자산기본법 2단계 입법을 앞두고 카드업계가 스테이블코인(가치가 원화 등 법정화폐와 1대 1로 고정된 가상자산)을 활용한 결제 생태계 구축에 속도를 내고 있다. 본격적인 상용화에 앞서 기술적 실현 가능성을 점검하는 기술검증(PoC)이 한창이지만, 현장에서는 촘촘한 규제와 복잡한 이해관계라는 높은 벽을 넘기 위해 고군분투 중이다.

이처럼 카드사들이 스테이블코인에 집중하는 배경에는 ‘생존’에 대한 절박함이 깔려 있다. 가맹점 수수료 인하가 반복되고 빅테크의 간편결제 공세가 거세지면서, 본업인 결제 사업의 수익성이 한계에 다다랐기 때문이다.

이때 등장한 스테이블코인은 카드사에 위협이자 동시에 기회다. 코인 결제가 완전히 활성화해 중간 수수료가 사라지면 기존 카드사의 입지는 좁아질 수밖에 없다. 하지만 역설적으로 코인이 실물 경기에서 결제수단으로 쓰이기 위해서는 카드사의 방대한 결제 인프라와 협업이 필수적이다.

카드사 입장에서도 스테이블코인을 도입하면 VAN사나 PG사에 지급하는 수수료를 절감할 수 있어 수익성 개선을 기대할 수 있다. 기존 결제망의 한계를 넘는 빠른 속도와 낮은 비용을 무기로 ‘웹 3.0(탈중앙화 웹)’ 시대의 결제 주도권을 선점하겠다는 전략이다.

실제로 카드업계는 지난해 관련 상표권을 출원한 데 이어, 올해 1분기부터는 디지털자산 인프라 기업들과 손잡고 본격적인 실무 테스트에 돌입했다. 최근 정부 논의를 통해 코인 발행 주체가 은행권으로 좁혀지자, 카드사는 이를 받아 실제 결제로 연결하는 ‘전달자’ 역할에 화력을 집중하는 모습이다.

기술적 구현보다 더 큰 장벽은 단연 ‘규제’다. 블록체인 기술로 코인을 전송하는 것 자체는 어렵지 않지만, 이를 기존 금융 시스템과 연결해 실제 결제 서비스로 구현하는 과정은 고차방정식에 가깝다.

현재 기술검증 과정에서 가장 까다로운 지점은 ‘온·오프램프(On/Off-Ramp)’ 구조가 꼽힌다. 현금을 코인으로 바꾸거나(온램프), 코인을 다시 현금으로 전환해 가맹점에 정산해 주는(오프램프) 통로를 의미한다. 이 과정에서 카드사, 선불사업자, 온·오프램프 사업자 등 다수의 플레이어가 얽히는데, 단계별로 적용되는 법규가 제각각이라 적법한 구조를 설계하는 데만 상당한 시간이 소요된다.

원화 스테이블코인 법제화 전이라 현재는 달러 기반 코인으로 테스트를 진행 중이지만, 이 역시 만만치 않다. 외국인 이용자의 신원인증(KYC)부터 자금 출처 확인, 외환 규제 검토 등 넘어야 할 산이 많기 때문이다.

실제로 BC카드는 지난해 10월 외국인을 대상으로 스테이블코인 국내 결제 실증을 진행했다. 해외 디지털 월렛에 보유 중인 코인을 디지털 선불카드로 전환해, 별도의 환전 절차 없이 QR 결제만으로 국내 가맹점을 이용할 수 있는 모델을 검증했다.

하나카드 역시 지난 3월부터 USDC 발행사 서클(Circle), 크립토닷컴과 협업해 방한 외국인 대상 마케팅에 나섰다. 외국인 고객이 스테이블코인 보유 이력을 바탕으로 결제 금액의 5%를 토큰(CRO)으로 돌려받는 캐시백 구조를 설계해 결제 인프라의 효용성을 점검 중이다.

한 업계 관계자는 “누가 사용자이고, 돈의 출처가 어디인지, 중간에서 누가 환전을 담당하는지까지 투명하게 설명해야 한다”며 “기술 검증이라기보다 규제 적합성을 하나씩 맞춰보는 과정에 가깝다”고 전했다.

이런 장벽에도 카드사들은 입법 이후를 대비해 상품 설계 고도화에 박차를 가하고 있다.

가장 주목받는 모델은 신한카드의 ‘하이브리드 결제’다. 글로벌 보안기업 파이어블록스, 마스터카드와 협력한 이 모델은 평소엔 본인의 코인 잔액 내에서 결제(체크카드 방식)하다가, 잔액이 부족하면 코인을 담보로 카드사가 결제 한도를 부여(신용카드 방식)한다. 카드사의 핵심 가치인 ‘신용공여(돈을 미리 빌려주는 것)’ 기능을 코인에 접목한 것이다.

또 해킹 위험을 차단하기 위해 IC칩이 내장된 ‘실물 하드월렛(차단된 지갑) 카드’를 선보이며 보안성도 강화했다. 이외에도 비자(VISA), 솔라나 등 글로벌 웹 3.0 기업들과 손잡고 ▷국가 간 송금 ▷P2P(개인 간) 결제 ▷통합 결제 인프라 등 6대 핵심 과제를 검증하고 있다.

국민카드 또한 카드 결제 인프라에 스테이블코인을 결합한 하이브리드 결제 모델 구현을 본격화했다. 지난 1월 특허 출원을 완료한 이 모델은 고객이 카드 한 장으로 일반 신용 결제와 가상자산 결제를 선택적으로 이용할 수 있도록 설계해 기존 결제 방식과의 정합성을 높였다.

카드업계 관계자는 “기술은 이미 완성 단계에 와 있다”며 “결국 규제 불확실성을 어떻게 해소하고, 소비자가 믿고 쓸 수 있는 안전한 환전 구조를 만드느냐가 사업 성패의 핵심이 될 것”이라고 내다봤다.

정호원·경예은 기자