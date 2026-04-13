상생 금융지원 위한 업무협약 체결 모빌리티 금융 프로세스 구축 연계

[헤럴드경제=김은희 기자] 하나은행은 티머니모빌리티와 ‘택시사업자 상생 금융지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 업무협약은 하나은행이 보유한 차별화된 금융서비스와 인프라를 티머니모빌리티가 구축한 모빌리티 사업역량·노하우와 결합해 택시사업자를 위한 맞춤형 금융서비스 모델을 개발하고 금융을 플랫폼 영역으로 확장해 택시사업자의 금융 접근성을 높이고자 마련됐다.

하나은행은 택시사업자의 안정적인 사업운영 지원을 위한 특화 금융상품을 출시할 계획이다. 모빌리티 금융 프로세스 구축을 위해 티머니모빌리티의 택시사업자 전용 플랫폼 ‘택시투데이’와의 연계도 강화한다.

또한 하나은행의 금융 데이터와 티머니모빌리티의 운행 데이터를 활용한 신규 비즈니스 모델을 개발하는 등 데이터 기반의 신사업 발굴을 위해 상호 협력해 나갈 예정이다. 금융교육 지원, 온오프라인 프로모션 진행 등 다양한 시너지 창출을 위한 마케팅 전략 수립도 추진된다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 “플랫폼 영역으로 금융을 확장해 택시사업자의 금융 접근성을 높이고 맞춤형 금융서비스 출시를 통해 실질적인 혜택을 제공하겠다”며 “택시사업자의 성장을 지원하고 택시사업자와의 상생을 위해서도 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.