동묘 정비, 종로3가 일대 ‘상생거리’ 지정

[헤럴드경제=손인규 기자] 종로구(구청장 정문헌)가 서울시 주관 ‘2025년 자치구 거리가게 정비실적 평가’에서 최우수 자치구로 선정됐다.

보행 안전 확보와 도시 환경 개선, 상생형 거리 조성에 이르기까지 현장 중심의 정비 성과를 종합적으로 인정받은 결과다.

이번 평가는 25개 자치구를 대상으로 ▷허가제 운영 ▷철거 및 이전 ▷행정조치 ▷개선사업 추진 ▷소통·협력 등 9개 항목에 대한 서면 심사와 현장 점검을 진행했다.

종로구는 시민들의 안전한 보행권 확보와 쾌적한 거리 환경 조성을 핵심 과제로 설정하고 체계적인 가로 정비를 추진해 왔다. 명절에는 전통시장, 새 학기에는 통학로, 나들이 기간에는 서촌·북촌 일대를 집중적으로 관리하며 매월 시기와 대상별 맞춤형 가로 정비를 시행했다.

특히, 새봄을 맞아 추진한 동묘 정비에는 인력 75명과 화물차량 3대를 투입해 노점 8개소를 정비하고 도서 172마대와 의류 22마대를 포함한 각종 적치물을 수거했다.

종로3가 일대 포차거리도 개선했다. 구는 지난해 10월 돈화문로11길과 익선동 갈매기골목을 ‘상생거리’로 지정했다.

정문헌 구청장은 “현장 점검 강화, 상시 안전 관리를 바탕으로 주민과 관광객 모두 안심하고 머무를 수 있는 거리환경을 만들겠다”고 밝혔다.