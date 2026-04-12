취업자 증가 둔화에도 고용률 방어…여성·고령층 참여 확대 영향 30대 여성 고용률 73% 돌파, 경력단절 감소·유연근무 확산 효과 청년층 ‘쉬었음’ 증가·취업 지연…고용률 하락세 뚜렷

[헤럴드경제=김용훈 기자] 최근 취업자 수 증가세가 둔화되는 가운데서도 전체 고용률이 견조한 흐름을 유지하고 있는 배경에는 ‘30대 여성’과 ‘고령층’의 고용 확대가 자리 잡고 있는 것으로 나타났다. 반면 청년층은 취업 준비 장기화와 비경제활동 인구 증가 영향으로 고용 지표가 뚜렷한 하락세를 보이며 대조적인 흐름을 보였다.

12일 한국고용정보원의 ‘고용동향브리프’에 따르면 최근 고용시장은 취업자 증가 폭이 점차 줄어드는 가운데서도 고용률은 완만한 상승 흐름을 이어가고 있다. 실제 올해 1월 취업자 수는 2798만6000명으로 전년 대비 10만8000명 증가하는 데 그쳤다.

다만 고용률은 다른 흐름을 보였다. 15세 이상 고용률은 2022년 62%를 넘어선 이후 지난해 62.9%까지 상승했고, 올해 1월에도 61.0%로 전년과 같은 수준을 유지했다.

이 같은 ‘고용률 방어’의 핵심 요인으로는 30대 여성과 고령층이 지목된다. 30대 여성 고용률은 2015년 56.9%에서 지난해 73.1%로 16.2%포인트 상승했다. 같은 기간 30대 남성은 90.9%에서 87.6%로 오히려 3.3%포인트 하락했다.

특히 30대 여성 고용률은 경제협력개발기구(OECD) 평균과의 격차도 빠르게 좁히고 있다. 2024년 기준 격차는 1.3%포인트 수준까지 축소됐다.

고용정보원은 비혼 확대, 출산 연령 상승, 고학력화 등 인구·사회 구조 변화가 30대 여성의 노동시장 참여 확대를 이끈 주요 요인으로 분석했다. 여기에 육아휴직 제도 개선과 유연근무 확산 등 제도적 기반 강화도 경력단절 완화에 영향을 미친 것으로 봤다.

실제 여성 초혼 연령은 2015년 29.96세에서 2024년 31.62세로 상승했고, 30대 여성의 경력단절 비율은 같은 기간 52.6%에서 36.4%로 크게 낮아졌다. 결혼·출산 대신 일을 병행하는 ‘워킹맘’ 증가도 고용률 상승을 견인한 요인으로 꼽힌다.

고령층의 노동시장 참여 확대 역시 고용률 상승을 떠받쳤다. 2024년 기준 60~64세 고용률은 64.0%로 OECD 평균(55.9%)을 웃돌았고, 65세 이상은 38.2%로 OECD 평균(16.2%)의 두 배를 넘었다.

고용정보원은 “고령층 인구 비중 확대와 경제활동 참가율 상승 등 공급 측 요인이 결합되면서 고용률이 상승했다”며 “정년 연장, 재고용 확대, 고령자 일자리 사업 등 정책적 요인도 영향을 미쳤다”고 설명했다.

반면 청년층 고용 상황은 악화되는 모습이다. 15~29세 고용률은 2015년 41.2%에서 2022년 46.6%까지 상승했지만 이후 하락세로 돌아서 2024년 46.1%, 지난해 45.0%로 떨어졌다. OECD 평균(55.1%)과 비교하면 여전히 9%포인트 낮은 수준이다.

청년층의 경우 노동시장 진입 지연과 구직활동 위축이 두드러졌다. 특히 ‘쉬었음’ 인구 증가와 취업 준비 기간 장기화가 고용률 하락의 주요 원인으로 지목된다. 남성은 재학·수강 비중이, 여성은 취업 준비 사유가 크게 늘어난 것으로 나타났다.

기업의 수시·경력직 채용 확대에 따른 진입 장벽 상승과 일자리 미스매치도 청년층 비경제활동 인구 증가를 부추긴 요인으로 분석된다.

고용정보원은 “여성의 경제활동 참여를 뒷받침할 제도적 기반을 지속적으로 확충할 필요가 있다”며 “고령층 중심의 고용 성장 구조가 갖는 한계를 고려해 고용의 질 개선과 지속가능한 구조 전환이 필요하다”고 지적했다.

이어 “청년층의 노동시장 이탈이 고착화되지 않도록 일자리 미스매치 해소와 고용서비스 지원을 강화해야 한다”고 덧붙였다.