유류비 지원에 집중…어업·해운 비용 부담 완화

해양수산부는 중동 전쟁에 따른 에너지 수급 불안에 대응하기 위해 1448억 원 규모의 추가경정예산을 확정했다고 10일 밝혔다.

이번 추경은 ▲고유가 부담 완화 691억 원 ▲민생 안정 397억 원 ▲산업계 피해 최소화 360억 원 등 7개 사업으로 구성됐다.

고유가 대응을 위해 어업용 면세경유 유가연동보조금에 562억 원, 연안화물선 유류비 지원에 129억 원이 반영됐다. 해수부는 선박용 경유를 석유판매가격 최고액 지정 대상에 포함하고, 가격 상승분 일부를 보조할 계획이다.

어업 분야에서는 연료비가 출어비의 절반 이상을 차지하는 가운데, 면세경유 가격이 리터당 880원에서 1381원으로 상승해 부담이 커진 상황이다.

민생 안정 대책으로는 연안여객선 경영 지원을 위한 국가보조항로 결손보상금 97억 원과 수산물 소비 촉진을 위한 할인 지원 300억 원이 포함됐다.

산업계 지원으로는 어선어업 경영자금 330억 원, 수산식품 수출바우처 16억 원, 국적선박 피해 지원 14억 원이 반영됐다. 해수부는 호르무즈 해협 긴장으로 어려움을 겪는 중소 선사에 대한 지원도 추진할 계획이다.

황종우 해양수산부 장관은 “이번 추경을 통해 해양수산업계의 유류비 부담을 덜고, 민생 안정에도 기여할 수 있을 것”이라며 “해양수산부는 추경 편성의 효과를 국민이 신속히 체감할 수 있도록 최대한 빠르게 집행하겠다”고 말했다.