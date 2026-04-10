영상 ‘공유∙좋아요’ 1회당 2026원 적립 독립유공자 후손 소상공인 지원 예정

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 국민 참여 캠페인 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’ 공식 영상이 공개 한 달여 만에 누적 조회수 1000만회를 돌파했다고 10일 밝혔다.

‘대한이 살았다’는 광복의 의미와 독립운동의 정신을 재조명하고 국민 참여를 통해 그 가치를 후대에 전달하고자 지난 2019년 KB국민은행이 처음 선보인 캠페인이다.

KB금융은 지난해 ‘대한이 살았다’의 의미를 계승해 광복 80주년 기념 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’를 새롭게 시작했다. 정재일 음악감독의 미공개 멜로디에 ‘100년 후에도 이어질 노랫말’을 만드는 캠페인이다. 총 2135건이 접수된 대국민 노랫말 공모전에서는 작사가 한성일의 가사 ‘보통의 날들’이 최우수작으로 선정됐다.

공식 음원·영상 제작에는 정재일 음악감독과 가수 이적이 참여했다. KB금융은 공식 영상의 ‘공유’나 ‘좋아요’ 횟수 1회당 2026원을 기부금으로 적립한다. 연말까지 조성된 기부금 전액은 독립유공자 후손 소상공인 지원을 위해 사용될 예정이다.

KB금융은 광복 직후 발생한 우키시마호 침몰 사건을 알리는 <우키시마호, 우리가 기억할 이야기(가제)> 캠페인을 다음달 새롭게 공개한다. KB금융은 국민에게 널리 알려지지 않은 아픈 역사를 재조명하고 희생자를 추모하는 한편 여전히 해결되지 않은 역사적 과제에도 차분히 시선을 기울일 예정이다.

KB금융 관계자는 “독립 영웅의 희생으로 일궈낸 오늘날의 소중함을 되새기고자 한다”며 “새롭게 시작되는 우키시마호 캠페인에도 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다”고 했다.