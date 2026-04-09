[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 이시아폴리스점이 개점 15주년을 맞아 대구 시민들의 성원에 보답하는 대규모 쇼핑·문화 축제를 연다.

9일 롯데백화점에 따르면 롯데아울렛 이시아폴리스점은 10일부터 19일까지 개점 15주년 감사제 ‘투게더 위드 대구(Together with DAEGU)’를 진행한다.

이번 행사에는 100여개 브랜드가 참여해 할인 혜택을 제공하고 팝업스토어, 먹거리 행사, 가족 체험형 이벤트 등을 함께 선보인다.

나이키, 아디다스, 뉴발란스 등 스포츠 브랜드 프로모션과 유니클로 피크닉 위크가 진행된다.

1층 행사장에서는 뉴발란스 키즈 기획전, 비케이브 특가전, 노스페이스 초특가전 등이 열린다.

가격 부담을 낮춘 한정 특가 상품도 준비됐다.

게스 반팔 티셔츠, 버커루 청바지 등을 단독 특가로 판매한다. CC콜렉트, 잇미샤, 모조에스핀 등 여성 브랜드는 추가 금액 할인 혜택을 더해 봄철 쇼핑 수요를 겨냥한다.

체험형 콘텐츠와 팝업 행사도 이어진다. 11일과 12일 1층 광장에서는 생활의 달인 등에 출연한 서용석 셰프의 베이커리 브랜드 ‘벨빌 베이커리’가 시그니처 메뉴 ‘빅번’을 하루 400개 한정 판매한다.

17일부터는 성수동 감성의 아메리칸 빈티지 팝업스토어 ‘브론즈윅’을 운영한다.

가족 단위 방문객을 위한 현장 이벤트도 마련했다. 12일과 19일에는 당일 구매 고객을 대상으로 100% 당첨 룰렛 이벤트가 진행된다. 11일과 18일에는 어린이 고객을 위한 키다리 삐에로 풍선 증정 이벤트가 펼쳐진다.

최종훈 롯데아울렛 이시아폴리스점장은 “15년 동안 이시아폴리스점을 아껴준 대구 시민들께 진심으로 감사드린다”며 “이번 감사제를 통해 지역사회와 함께 호흡하고 가족 모두가 머물고 즐길 수 있는 대구 대표 문화공간으로 거듭나겠다”고 말했다.