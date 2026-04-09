“실질적 대책 요구…정당한 보상 절실”

서울시의회 문화체육관광위원회 부위원장을 역임한 이종배 대구 서구청장 예비후보는 지난 9일 청와대 분수대 앞에서 서구 악취 시설 이전 및 보상을 촉구하는 삭발식을 진행했다.

그는 “국가 재난 수준의 악취로 주민 삶의 질을 떨어뜨리는 수준을 넘어 건강권·생존권·재산권까지 무너뜨렸다”며 “수십 년간 누적된 피해에 대해 제대로 된 보상은 단 한 번도 이뤄지지 않았다”고 했다.

서구의 악취 문제는 국가가 방치해 온 환경 불평등의 결과로 정부가 책임지고 해결해야 한다는 게 그의 주장이다. 특히 상리 음식물류폐기물처리시설 즉각 이전, 염색산업단지와 환경기초시설의 단계적 이전을 정부가 책임지고, 주민들에게 정당한 보상을 해야 한다고 강조했다.

그는 “실질적 대책 없이 주민의 절규를 무시한다면 모든 수단을 동원해 강력하게 투쟁할 것”이라고 말했다.

대구 서구에서 나고 자란 그는 영남대 졸업 후 서울시의원으로 활동하다 최근 고향에서 봉사하겠다며 출마를 결심했다.