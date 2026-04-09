서강석 후보 “12만 송파 어르신들이 송파에 사시는 게 행복하도록 만들겠다” 박성영 송파구지회장 “앞으로도 송파 발전 위해 더 노력해달라”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]국민의힘 송파구청장 후보인 서강석 송파구청장이 지난 7일 서울 송파구 송파동 송파경로문화센터 내 (사)대한노인회 송파구지회를 방문했다.

박성영 송파구지회 신임 회장과 회원들이 큰 박수로 서 구청장을 맞이했으며 서 구청장은 회원들과 일일이 인사를 나눴다.

박 회장은 “지난 4년 동안 민선 8기 송파 구정을 이끌어오신 역사의 발자취가 구석구석에 남아있다”며 “앞으로도 송파 발전을 위해 더 많이 노력해달라”고 당부했다.

서 구청장은 “송파 어르신 인구가 약 12만 명으로, 서울시 자치구 중 가장 많다. 어르신을 위한 행정과 정책이 과거 지원 수준이 아닌 새로운 행정으로 바뀌어야 한다”며 “어르신들이 건강하게 장수하면서 송파에 사시는 게 행복하고 즐겁도록 여러 정책이 만들어지고, 실제로 이뤄질 것”이라고 말했다.