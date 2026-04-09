사단법인 청년발전포럼(The K-Youthup Forum, 더케이유스업포럼)은 최근 몽골 현지에서 몽골 군사대학교, 빌궁투어와 ‘맞춤형 해외 안보현장 체험’에 대한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 각 기관이 미래 세계의 주역인 청년에 대한 해외 역사문화탐방 및 국제 교류를 통한 글로벌 인재 양성을 위해 양질의 프로그램을 적극 개발 및 협업하고 추진하자는 취지다.

이날 업무협약식에는 최청 청년발전포럼 이사장과 몽골 이흐 자삭 국제대학교 안전·법집행대학 학과장, 빌궁투어 에르카 대표 등 관계자가 참석했다.

(사)청년발전포럼은 제복 입은 청년과 가족을 포함한 각 분야의 청년들에게 맞춤형 해외 안보문화 체험을 위한 프로그램을 특화, 프로그램을 진행 중에 있다.

올해는 방문 국가를 확대해 몽골, 하와이 진주만, 중국 동북지역, 일본 방위대학 등 지역으로 확장할 계획이다.

특히 몽골지역은 역사 안보 콘텐츠를 접목해 네렐지국립공원 탐방, 몽골 군사대학교와 교류, 이태준 독립운동가 기념관 등 역사지역 탐방과 같이제복 입은 청년에 맞게 프로그램을 특화 개발했다.

이승현 사무총장은 “이번 협력은 그동안 해왔던 몽골 역사 견학을 넘어서, 몽골과 최초로 제복입은 청년들과 군사 및 역사를 교류하고 협업하는 것”이라며 “이번 협약을 통해 향후 활발한 국제 교류협력의 기반을 마련하게 됐다”고 말했다.