AI 도슨트 등 기술 기반 전시 제공 갤럭시 S26 협업·신작 최초 공개

LG유플러스는 서울 강남에 있는 복합문화공간 ‘일상비일상의틈 by U+’에서 열린 권오상 작가의 전시 ‘권오상의 Simplexity : AI, 인간 그리고 예술’(사진)이 성황리에 마무리됐다고 9일 밝혔다. 해당 전시는 총 1만5000명의 방문객을 기록했다.

이번 전시는 지난 1월 28일부터 3월 31일까지 약 두 달간 진행됐다.

‘Simple (단순함)’과 ‘Complexity(복잡함)’의 결합을 의미하는 ‘심플렉시티(Simplexity)’를 주제로 인공지능(AI) 기술과 예술, 인간의 감각이 결합한 전시를 선보였다. 별도의 예약 없이 무료로 관람할 수 있는 공간 구성과, 강남 한복판에서 예술을 접할 수 있다는 점에서 인기를 얻었다고 LG유플러스는 설명했다.

특히 LG유플러스는 전시 전반에 AI 기술을 접목해, 관람객이 스스로 작품을 이해하고 탐색하는 고객 주도형 감상 방식을 제안했다고 강조했다.

자체 AI 통화 서비스 ‘익시오(ixi-O)’를 활용한 AI 도슨트가 대표적인 사례다. 작가와의 실제 통화 내용을 기반으로 구성, 보이스 AI를 통해 작가와 관람객이 직접 통화하는 듯한 경험을 제공했다. 이로써 “글로 읽는 설명보다 이해도가 높고 작가와 직접 통화하는 듯해 신선했다”는 관람객의 반응을 얻었다고 LG유플러스는 밝혔다.

이번 전시는 1차와 2차로 나뉘어 운영됐다. 2차 전시에서는 갤럭시 S26과 협업해 전시 작품을 감상하면서 기기의 신규 기능을 체험할 수 있도록 기획했다. 일반적인 매장에서의 기능 설명과 달리, 작품과 공간을 따라 이동하며 제품을 경험할 수 있어 전시와 팝업이 하나의 콘텐츠처럼 어우러졌다는 반응을 얻었다고 이 회사는 설명했다.

또 LG유플러스에 따르면 관람객은 이번 전시를 통해 통신사가 단순히 서비스를 제공하는 것을 넘어, 문화·예술을 통해 일상 속 경험을 확장하는 브랜드라는 인상을 받았다고 응답했다. 무료 전시라는 점에서 문화적 접근성이 높고, 이를 통해 LG유플러스 브랜드에 대한 인식이 긍정적으로 변화했다는 반응도 있었다. 차민주 기자