[헤럴드경제=김성훈 기자] 서울 서초구 서초동 ‘아크로 드 서초’(서초신동아 재건축) 분양에서 올해 처음으로 청약 가점 만점이 나왔다.

9일 한국부동산원 청약홈에 발표된 이 단지 당첨 결과를 보면, 2가구를 분양한 59㎡C형의 당첨자 2명 모두 84점 만점자다.

만점 통장이 나온 것은 지난해 9월 분양한 서울 송파구 신천동 ‘잠실 르엘’ 74㎡C형 이후 7개월 만이다.

만점인 84점은 무주택 기간 15년 이상(32점), 청약통장 가입 기간 15년 이상(17점), 본인 제외 부양가족 6명 이상(35점)이어야 받을 수 있는 점수다. 7인 이상의 가족이 15년 이상 무주택으로 살 경우 가능한 점수다.

이 아파트 59㎡는 18억원대 분양가로 대출 규제가 적용돼 대출이 4억원만 나온다. 세금 등 제반 비용까지 포함하면 15억원에 가까운 현금이 있어야 분양금을 낼 수 있다.

이 때문에 수요자들 사이에서는 “15억원 재산이 있는 7인 이상 가족이 15년을 무주택으로 살다가, 25평 아파트에 7명이 들어가 사는 것(거주 의무 2년)이 현실적으로 가능하냐”는 목소리가 나온다.

다만 이 같은 조건을 충족한다면 매우 큰 차익을 누릴 수 있다. 강남권 핵심 입지 임에도 분양가 상한제가 적용돼 주변 시세 대비 낮은 가격에 분양됐기 때문이다. 2021년 입주한 인근 서초그랑자이 59㎡가 1월 35억5000만원에 거래된 점을 감안하면, 17억원 저렴한 가격이다.

이 같은 차익 때문에 지난 1일 1순위 청약에서 30가구 모집에 3만2973명이 신청해 평균 1099.1대 1의 경쟁률을 기록했다. 서울 민간 아파트 청약 역대 최고 기록이다.

다른 평형의 당첨 가점을 살펴보면, 경쟁률이 가장 높았던 59㎡A형은 당첨 가점이 최고 79점, 최저 74점으로 평균 74.45점으로 집계됐다. 74점과 79점은 각각 5인 가구와 6인 가구가 받을 수 있는 최대 가점이다. 경쟁률이 가장 낮았던 59㎡형은 2가구 모두 청약 가점이 69점인 통장이 당첨됐다. 69점은 4인 가구가 받을 수 있는 최고점이다.