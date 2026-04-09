부산시-케이블앤엔지니어링, 특수케이블 생산시설 MOU 외국인 직접투자 3900만달러, 신규고용 435명 계획

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 9일 중국 화통케이블그룹 자회사인 부산케이블앤엔지니어링과 산업용 특수케이블 생산시설 건립을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다. 이날 체결식에는 박형준 시장, 장슈쥔 화통케이블그룹 총괄대표, 김승일 부산케이블앤엔지니어링 대표이사, 박성호 부산진해경제자유구역청장 등이 참석해 대규모 증설 투자계획을 발표했다.

부산케이블앤엔지니어링은 2019년 중국 화통케이블그룹이 부산지사 외국인 투자지역에 설립한 기업으로, 산업용 특수케이블을 생산해 글로벌 전력선 수요에 대응하고 국내기업과 소재 공급망을 조성해 왔다. 부산 투자 5년차인 2023년에 수출 1억달러를 달성하는 등 성장세를 이어왔다.

이번 증설투자는 외국인직접투자(FDI) 3900만달러(총 546억원, 1·2차 합산액) 규모의 투자와 함께 435명의 신규고용을 계획하고 있어 지역 일자리창출에도 기여할 전망이다.

시 관계자는 “기업투자 초기단계부터 법인설립 공장확보와 외국인 투자비자 발급까지 원스톱 지원하고, 법무·금융·출입국관리 등 안정적인 투자환경 조성에 노력해 왔다”며 “최근 글로벌 공급망 재편과 경제 불확실성 지속 중에도 화통케이블그룹 본사는 부산을 해외수요에 대응할 안정적 생산거점으로 판단하고 추가투자를 결정했다”고 설명했다.

이번 투자는 부산의 기업하기 좋은 투자환경과 글로벌 물류 경쟁력을 확인한 사례로 지역산업 생태계 확장과 일자리 창출 측면에서도 의미가 크다.

장슈쥔 화통케이블그룹 총괄대표는 “부산시와 부산진해경제자유구역청의 도움으로 부산에서 원활한 투자활동을 할 수 있어 기쁘다”며 “지역경제 활성화와 고용창출에 이바지할 수 있도록 하겠다”고 약속했다.