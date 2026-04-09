자연어 처리 기술 등 활용해 스팸 키워드 분석 정밀도 향상

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원은 한국인터넷진흥원(KISA)과 협력해 불법금융 스팸문자 대응체계를 한층 강화한다고 9일 밝혔다.

양 기관은 2024년 12월부터 정례적으로 스팸문자를 수집하고 주요 키워드를 분석해 통신사에 공유해 왔다. 통신사는 각사의 문자 스팸 필터링 시스템에 해당 키워드를 반영해 신·변종 불법금융 스팸문자 차단을 위해 협력하고 있다.

그러나 불법금융 스팸문자는 개인정보 유출, 중동사태 등 사회경제적 이슈를 악용해 끊임없이 새로운 유형으로 진화하고 있다. 이에 금감원은 자연어 처리 기술 등을 활용해 데이터 기반 스팸 키워드 분석의 정밀도를 높일 계획이다.

기존에는 KISA가 제공한 스팸 데이터 4만여건을 담당자가 직접 의미를 분석하고 자주 출현하는 키워드를 선별해 약 2개월이 소요됐다. 앞으로는 인공지능(AI) 기술을 활용해 보다 정교한 분석을 신속하게 하고 KISA와 데이터 교환 주기 또한 6개월에서 3개월로 단축해 최신 스팸 트렌드를 면밀히 모니터링할 방침이다.

향후 금융시장 급변 등 패턴 변화가 예상될 경우 주기를 월 1회로 단축하거나 수시 점검할 수도 있다.

스팸문자 대응체계 고도화는 민생침해 금융범죄의 접근 경로를 사전적으로 원천 차단해 금융소비자의 피해 예방에 크게 기여할 것으로 금감원은 기대하고 있다.

금감원 관계자는 “사회적 이슈 등을 악용한 최신 불법금융 스팸 동향을 면밀히 모니터링하고 키워드 정제 AI 알고리즘을 지속적으로 고도화해 불법금융 스팸문자로 인한 금융소비자 피해를 최소화해 나갈 계획”이라고 말했다.