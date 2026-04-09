구청 1별관 청사 리모델링, 홍제폭포 수변 입지 살린 특화 놀이공간 탈바꿈 앞선 카페폭포·홍제폭포 복합문화센터와 함께 ‘서대문 행복스퀘어’ 퍼즐 완성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 올해 상반기 준공을 목표로 최근 ‘서울형 키즈카페 홍제폭포점’ 조성 공사에 본격 착수했다.

구는 기존 구청 1별관 청사(연희로 262-20)를 리모델링해 미세먼지, 폭염, 한파 등 외부 환경에 구애받지 않고 아이들이 마음껏 뛰놀 수 있는 ‘공공형 실내 놀이 특화 공간’으로 탈바꿈시킨다.

이곳은 ‘홍제천’과 ‘서대문 홍제폭포’를 바로 가까이에서 조망할 수 있는 수변 입지로 도심 속 자연의 풍광을 선사한다.

이번 조성은 서울시의 서울형 수변감성도시 1호 사업지인 ‘홍제천’과 ‘서울형 키즈카페’의 만남이라는 점에서 주목된다.

또한 서울시의 재정 지원과 정책 방향 아래, 자치구가 지역 특성을 반영해 실행하는 협력 모델로 의미를 더한다.

서대문구는 ‘서울형 키즈카페 홍제폭포점’을 ‘폭포에서 놀다’란 콘셉트 아래 지상 1∼2층 총면적 516.25㎡ 규모로 조성한다.

이곳에는 ‘서대문 홍제폭포’를 테마로 ▲창가에서 폭포를 조망하며 뛸 수 있는 트램펄린 ▲폭포를 올라가는 느낌의 클라이밍 공간 ▲실감형 쌍방향(인터랙티브) 미디어 놀이실 등이 들어선다.

이 키즈카페 주변에 있는 ‘카페폭포’와 ‘홍제폭포 복합문화센터’는 주민과 외국인 관광객들로부터 큰 인기를 얻고 있다.

서울형 키즈카페가 완공되면 이들 시설과 함께 아이와 가족들이 쉬고, 즐기고, 문화를 누릴 수 있는 복합 문화 공간으로 자리매김할 전망이다.

이성헌 구청장은 “키즈카페 홍제폭포점은 ‘아이가 행복한 서대문’을 만들기 위한 핵심 사업”이라며 “앞선 카페폭포와 복합문화센터에 이곳까지 더해지면 모두의 행복이 머무는 ‘서대문 행복스퀘어’의 퍼즐이 완성될 것”이라고 말했다.

아울러 “이 사업을 위한 서울시의 전폭적인 지원에 감사하며 아이와 가족 모두를 위한 행복 300%의 공간으로 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.