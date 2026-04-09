기술 실증 등 추진, 협업기회 제공 5월, 협업 스타트업 외부 소개 예정

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 건설 현장 안전문화를 확산하기 위해 건설안전 혁신기업 7개사를 선정했다고 9일 밝혔다.

현대건설은 올해 처음으로 ‘2026 에이치-세이프 오픈 이노베이션 챌린지(H-Safe Open Innovation Challenge)’ 공모전을 개최했다. 이번 공모전은 정부, 지자체, 민간 건설사가 협력해 건설 현장 내 안전사고를 예방하고 인공지능 폐쇄회로텔레비전(AI CCTV), 건설 로봇, 안전교육 플랫폼 등 안전 관련 혁신 기술과 서비스를 도입해 이를 건설현장에 확산하기 위해 마련된 오픈이노베이션 프로그램이다.

공모전에는 현대건설과 협업을 희망하는 스타트업 및 중소기업 총 110개사가 지원했으며 ▷안전혁신기술 부문(건설파트너) ▷안전장비 부문(엔키아) ▷안전문화 부문(비욘드알·크랩스) ▷보건·환경 부문(무아베모션·휴먼앤스페이스·파스칼) 등 4개 부문에서 총 7개 기업이 선발됐다.

선발된 기업들은 이달부터 6월까지 약 3개월간 현대건설 안전품질본부와 함께 기술 및 서비스의 실증(PoC)을 공동 추진한다. 실증 결과에 따라 현장 적용 확대, 신기술·신상품 개발, 구매 계약, 투자 검토, 후속 연계 창업지원사업 참여 등 다양한 협업 기회도 제공받는다.

현대건설은 오는 5월 ‘H-Safe 오픈이노베이션 데이’ 행사를 개최해 안전혁신 기술을 보유한 스타트업들을 외부에 소개하고 협업 성과를 공유할 예정이다.

현대건설 관계자는 “건설현장 안전 문화 확산을 위해 국토교통부, 서울시와 함께 뜻을 모아 기획한 오픈이노베이션 프로그램”이라며 “건설안전 문화를 선도하는 기업으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

현대건설은 지난 1월 서울경제진흥원, 서울창조경제혁신센터, 한국건설기술연구원 등 3개 창업지원기관과 건설 안전 혁신기업 공동 발굴 및 오픈이노베이션 프로그램 운영 협력 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다. 아울러 건설 산업 내 동반성장 생태계를 조성하고 오픈이노베이션 기반 사내 혁신을 위해 다수 프로그램에 적극 참여하고 있다. 2025년 한 해 동안 15개 프로그램을 통해 총 48개 스타트업을 선발했으며, 스타트업들과 다양한 협업을 진행 중이다.