담보 부족 업체엔 특별보증, 중동발 피해 업종엔 중소기업육성기금 우선 지원… 민생 안정 위한 맞춤형 대책 가동

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 경기 침체 장기화와 최근 중동발 불안으로 자금 사정이 더 팍팍해진 소상공인·중소기업을 위해 417억 원 규모의 금융지원에 나선다.

시중은행협력자금 50억 원, 특별보증 337억 원, 중소기업육성기금 30억 원을 묶은 대책이다. 금리와 원자재, 물가가 한꺼번에 흔들릴 때 가장 먼저 타격을 받는 곳이 골목의 작은 가게와 중소업체라는 판단에서다.

가장 먼저 움직인 것은 시중은행협력자금이다. 동대문구는 1분기에 이어 2분기에 50억 원 규모의 융자 지원을 시작했다. 신청은 4월 7일부터 자금 소진 때까지 받는다. 대상은 동대문구에 사업장을 두고 사업자등록 후 6개월이 지난 중소기업과 소상공인이다. 업체당 최대 1억 원까지 신청할 수 있으며, 은행 변동금리에 대해 구가 1% 이자를 지원한다. 접수는 왕산로36길 힐스테이트 청량리 더퍼스트 3층 동대문구소상공인지원센터에서 받는다.

구는 담보력이 부족해 은행 문턱을 넘기 어려운 업체들을 위해 특별보증도 역대 최대 수준으로 확대했다. 서울신용보증재단과 국민·우리·하나은행, 새마을금고 등과 협력해 337억 원 규모의 보증 지원 통로를 열고 금융 접근성을 높이겠다는 구상이다. 자금이 급한데도 담보가 없어 발길을 돌려야 했던 자영업자와 영세업체들에겐 이 보증이 가장 현실적인 숨통이 될 수 있다.

핀셋 지원도 따로 뒀다. 구는 상반기 중소기업육성기금 30억 원을 최근 중동 전쟁 여파로 피해를 본 업종에 우선 지원할 계획이다. 국제 유가와 물류비, 원자재 가격이 흔들리면 규모가 작은 업체일수록 충격을 먼저 떠안게 된다. 동대문구는 이런 피해가 장기화되기 전에 필요한 곳에 먼저 자금을 넣어 민생의 충격을 줄이겠다는 방침이다.

이번 대책은 단순히 돈을 푸는 데서 그치지 않는다. 구는 소상공인지원센터를 통해 중앙정부·서울시·동대문구의 다양한 지원정책을 함께 안내하고, 골목형 상점가 지정 확대 등 상권 기반 지원도 병행하고 있다. 당장 급한 자금을 지원하는 일과 장사를 이어갈 기반을 키우는 일을 동시에 하겠다는 뜻이다.

이필형 동대문구청장은 “이번 금융지원이 지역경제의 뿌리인 소상공인과 중소기업에 실질적인 숨통이 되길 바란다”며 “현장의 목소리를 더 세심하게 듣고, 경영 안정과 회복에 도움이 되는 체감형 지원책을 계속 마련하겠다”고 말했다.