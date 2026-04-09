[헤럴드경제=김주리 기자] 목요일인 9일 아침부터 전국에 비가 내릴 것으로 예보됐다.

충청권, 남부지방, 제주도부터 비가 시작돼 오전 6시께부터는 그 밖의 지역으로 확산하겠다. 강원 동해안은 낮 12시께부터 비가 내리겠다.

특히 남해안과 제주도엔 천둥·번개와 강풍을 동반할 것으로 예상돼 안전사고에 유의해야 한다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 20∼60㎜, 대전·세종·충남 30∼80㎜, 충북 20∼60㎜, 광주·전남 50∼100㎜, 전북 30∼80㎜, 부산·경남 남해안·지리산 부근 50∼100㎜, 대구·경북 20∼60㎜, 제주도 30∼150㎜다.

제주도 산지와 전남 남해안, 지리산 부근 등 많은 곳은 120㎜ 이상의 많은 비가 예상된다.

강한 비로 인한 시설물·농작물 관리에 유의하고 축대나 옹벽 붕괴, 산지의 토사 유출 등 피해가 없도록 각별히 주의해야 한다.

낮 기온은 11∼18도로 예보됐다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 9.2도, 인천 9.6도, 수원 7.1도, 춘천 4.7도, 강릉 14.7도, 청주 9.5도, 대전 8.1도, 전주 10.9도, 광주 9.8도, 제주 11.8도, 대구 9.6도, 부산 13.5도, 울산 11.6도, 창원 9.5도 등이다.