5개년 계획 기반 연차별 사업 추진... AI 기반 인파 관리 시스템 도입 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 올해 스마트도시로의 도약를 위해 22개 부서에서 64개의 세부 사업을 추진한다.

사업 추진 예산으로는 약 46억 원을 투입한다.

구는 지난 2024년 전담 부서 스마트혁신과를 신설하고 이듬해 관련 조례 제정과 스마트도시 5개년(2025~2029) 기본계획을 수립했다.

올해는 연차별 실행계획으로서 ▲안전한 스마트 도시망 구축 ▲디지털 포용도시 구현 ▲디지털 전환 과학행정 실현 등 4대 추진 방향 아래 세부 사업들을 추진한다.

먼저 안전한 스마트 도시망 구축으로 전기차 주차구역 화재를 조기 인지‧대응하는 ‘전기차 화재예방시스템’과 집중호우에 선제적으로 대응하는 ‘스마트 빗물받이 관리시스템’을 구축‧운영한다.

또 다중인파의 움직임을 분석하고 위험을 사전 감지·예측하는 ‘AI 기반 다중인파 밀집도 분석시스템’을 가동한다. 이 시스템을 활용하면 대규모 인파의 밀집과 이동 경향을 예측하고, 안전사고를 사전에 막을 수 있다.

디지털 포용도시 구현을 위해서는 독거노인 스마트돌봄 서비스(AI돌봄로봇)와 취약어르신 안전건강관리 솔루션(IoT)을 운영한다.

아울러 데이터를 활용한 ‘숨은 위기가구 발굴’ 사업과 ‘스마트경로당‘, ’모바일 헬스케어 사업‘ 등 기존 복지 사업들의 효율성을 높이고 서비스를 고도화한다.

오언석 도봉구청장은 “데이터와 첨단 혁신 기술을 활용해 도시 문제를 해결하고 구민의 삶을 바꿔나가겠다”고 말했다.