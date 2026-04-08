서울 최대 규모 골목형 상점가 점검

소상공인시장진흥공단은 서울 관악구 샤로수길 골목형상점가를 찾아 상권 운영 현황을 점검하고, 수도권 골목상권연합회 및 상인회 관계자들과 간담회를 열었다고 8일 밝혔다.

이번 방문은 서울시 최대 규모 거리형 골목형상점가로 지정된 샤로수길의 운영 사례를 살펴보고, 현장 중심의 골목상권 정책 추진을 강화하기 위해 마련됐다.

인태연(가운데) 소진공 이사장은 이날 샤로수길 상인회장 등과 함께 상권 주요 구간을 직접 둘러보며 점포 운영 현황과 소비 흐름을 점검했다. 이어 열린 간담회에서는 수도권 골목상권연합회와 상인회 관계자들이 참석해 골목형상점가 활성화 방안과 현장 애로를 공유했다.

참석자들은 최근 골목형상점가가 확대되는 흐름에 맞춰 정책 지원도 한층 강화돼야 한다는 의견을 제시했다. 현장에서는 상권별 특성을 반영한 맞춤형 지원과 지속 가능한 골목경제 생태계 조성이 필요하다는 목소리가 나온 것으로 전해졌다.

인 이사장은 “골목형상점가는 지역경제를 지탱하는 중요한 기반이자 다양한 소비층이 어우러지는 생활형 상권”이라며 “현장에서 제기된 의견을 정책에 충실히 반영해 골목상권이 지속적으로 성장할 수 있는 환경을 만드는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

샤로수길은 700개가 넘는 점포가 밀집한 대표적인 골목형상점가로, 대학생과 지역주민, 외부 방문객이 함께 찾는 복합 상권으로 자리잡고 있다. 홍석희 기자