통영시장, 전·현직 리턴매치 성사…무소속 변수 거제시장, 현시장에 30대후반 젊은후보 도전장

[헤럴드경제(통영·거제)=황상욱 기자] 제9회 전국동시지방선거가 56일 앞으로 다가온 가운데 경남 통영시장과 거제시장의 여야후보 대진표가 사실상 확정되면서 남해안 선거판이 달아오르고 있다. 두 지역 모두 현 시장의 수성 여부가 최대 관심이다.

통영시장 선거는 국민의힘 천영기 현 시장, 더불어민주당 강석주 전 시장이 외나무다리에서 다시 만나는 ‘리턴 매치’가 성사됐다. 특히 공천 결과에 불복한 보수 성향 후보들의 무소속 출마 선언이 잇따르면서 최대 변수로 부상하고 있다.

국민의힘 경남도당은 천 시장을 단수 공천하며 수성 의지를 다졌고, 민주당은 지난달 강 전 시장을 일찌감치 낙점하며 탈환 준비를 마쳤다. 지난 2022년 선거 당시 천 시장은 강 전 시장을 상대로 불과 2.8%P, 1679표 차이로 신승을 거뒀다. 이번 선거 역시 살얼음판 승부가 예상되지만, 보수 성향 무소속 후보 3명의 완주 여부가 변수로 등장했다.

국민의힘 경선에서 배제된 강근식 전 도의원이 탈당 후 무소속 출마를 선언했고, 심현철 전 SEK 대표와 박청정 전 세계해양연구센터 대표도 무소속 후보로 표밭을 다지고 있다. 지역 정가에서는 이들이 가져갈 보수 표심의 향방이 당락을 결정지을 것으로 보고 있다.

거제시장 선거는 ‘징검다리 3선’에 도전하는 민주당 변광용 현 시장과 30대 후반의 국민의힘 김선민 시의원의 양강 구도로 짜여졌다. 국민의힘은 경선을 통해 권민호 전 시장을 꺾은 김 시의원을 최종 후보로 선출하며 ‘젊은 변화’를 선택했다.

변 시장은 지난해 재선거에서 국민의힘 박환기 후보에게 18.63%P 차로 압승하며 탄탄한 조직력을 과시하고 있다. 반면 김 후보는 국회의원 보좌진 출신의 정책 역량과 30대의 젊은 에너지를 앞세워 세대교체 바람을 기대하고 있다. 여기에 조국혁신당을 탈당해 무소속으로 나선 하준명 후보의 존재감도 무시할 수 없는 변수다.

현직 시장들은 이달 중순 이후 예비후보 등록과 함께 본격적인 선거 레이스에 돌입한다. 후보 등록과 동시에 시장 직무가 정지되는 만큼 각 캠프는 행정 공백 우려를 불식시키면서도 유권자 접점을 극대화할 수 있는 정교한 일정을 검토 중이다.

정부와 여당에 대한 호감도, 공천 잡음으로 인한 이탈 등 복합적인 요인이 얽히면서 통영과 거제시장 선거는 결과를 예측하기 힘든 양상으로 흐르고 있다. 지역 정치권의 한 관계자는 “두 지역 모두 현시장에 대한 평가와 젊은 변화, 무소속 변수 등이 표심에 영향을 미칠 것”이라고 전망했다.