[헤럴드경제=채상우 기자] IQ 204를 기록한 백강현(13) 군이 게임 개발을 하며 프로그래밍에 대한 열정을 놓지 않은 근황을 전했다.

지난 7일 백강현은 자신의 SNS(소셜미디어)와 유튜브 채널을 통해 자신이 직접 개발한 첫 번째 전략 퍼즐 RPG(역할수행게임) 출시 소식을 알렸다.

백강현은 “지난 1월 옥스퍼드 합격자 발표 이후 많은 아픔을 겪었다”며 “그 아픔을 견뎌내며 지난 몇 달간 밤낮없이 자신의 한계를 넘어서기 위해 노력한 결과물”이라고 했다.

이어 “1인 개발임에도 대형 게임사에 뒤처지지 않는 방대한 스케일을 담았다”며 “나 자신의 집념 하나로 일궈낸 소중한 첫 작품”이라고 자신했다.

백강현은 자신을 향한 악플러를 향해 “가끔 근거 없는 악플을 남기시는 분들이 있지만 제게는 전혀 의미가 없다”며 “모든 악플은 자동 필터링돼 제 눈에 닿지 않는다. 여러분의 소중한 시간만 허비될 뿐”이라고 일침을 가했다.

이어 백강현은 “저는 오늘부터 다시 새로운 꿈을 향해 묵묵히 도전하겠다”라고 앞으로의 계획을 밝혔다.

백강현은 생후 41개월 당시 IQ 204를 기록해 화제가 된 인물이다. 만 10세의 나이로 서울과학고등학교에 조기 입학했으나 학업 환경 등의 이유로 자퇴했다.

앞서 백강현은 1년 반 동안 영국 유학 준비를 했다고 밝히며 실제로 옥스퍼드 입시의 핵심 단계인 수학·논리 시험(MAT)을 응시해 지원자 약 1600명 가운데 400여명에게만 주어지는 인터뷰에 초청받았지만, 아쉽게도 오퍼는 받지 못했다.