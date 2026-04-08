[헤럴드경제=민성기 기자] 야구선수 출신 방송인 양준혁이 정계 진출설을 부인했다.

양준혁은 7일 자신의 SNS에 “최근 저와 관련해 이철우 경북지사 예비 후보자의 캠프 합류 기사가 보도되고, 이와 관련된 내용이 SNS에 퍼져가고 있어 이에 대한 해명이 필요할 듯해 입장을 말씀드리게 됐다”고 밝혔다.

이어 “얼마 전 친분 있던 지인이 이름을 써도 되겠냐고 부탁해서 무심코 제 이름 사용을 허락한 바 있다”며 “돌이켜 보건대 향후 벌어질 일을 생각하지 못한 저의 무지로 인한 허락이었음을 말씀드린다”고 설명했다.

그는 “저의 친우분과 관계자분들 그리고 저를 응원해 주셨던 야구 팬분들 및 시청자분들에게 심려를 끼쳐드려 죄송하다. 저는 지금이나 앞으로 정치에 입문하거나 관련 활동을 할 생각이 전혀 없다”라고 강조했다.

아울러 “더 이상 오해가 없기를 바라며, 앞으로 가정의 행복을 바라는 책임감 있는 가장으로 착실하게 살아가겠다”고 덧붙였다.

지난달 26일 이철우 경북도지사 예비후보 선거사무소는 언론을 통해 과거 스포츠 스타였던 양준혁과 이태현을 각각 후보 직속 특별보좌역으로 위촉했다고 밝혔다. 특히 양준혁에 대해 “은퇴 후 현재 포항 구룡포에서 대규모 양식장을 직접 운영하며 지역 해양수산 현장의 목소리를 대변해 왔다”고 설명하며 해양수산정책특별보좌역으로 위촉했다고 전했다.