최근 상가 공실을 채우는 방식이 달라지고 있다. 단순 임대나 전통 업종 유치 대신, 공간 활용도와 체류 시간을 동시에 확보할 수 있는 업종이 주목받는 가운데 스터디카페가 새로운 대안으로 부상하는 흐름이다. 특히 가맹 형태로 빠르게 확장되는 브랜드 중심으로 시장이 재편되는 모습이다.

스터디카페는 과거 시험 준비를 위한 학습 공간으로 인식됐지만, 최근에는 업무와 자기계발, 학습까지 가능한 공간으로 변화하고 있다. 단순히 ‘조용한 학습 공간’을 제공하는 수준을 넘어, 다양한 목적의 이용을 수용하는 구조로 진화하면서 상가 내 역할도 달라지고 있다는 평가다.

이러한 변화는 실제 가맹점 확장 흐름으로 이어지고 있다. 브랜드 단위로 운영 시스템과 공간 구성 방식이 표준화되면서, 다양한 상권에서 적용 가능한 모델로 자리 잡고 있다. 특히 무인 운영 기반 구조를 통해 인건비 부담을 줄이면서도 안정적인 운영이 가능하다는 점이 창업자와 건물주 모두에게 매력적인 요소로 작용하고 있다.

작심스터디카페 역시 이러한 흐름 속에서 가맹점 확장을 이어가고 있는 브랜드 중 하나다. 최근에는 지역 상권과 결합된 다양한 운영 사례도 등장하고 있다. 경남 사천시에 오픈한 사천사남점의 경우, 동일 건물 1층에서 중식 음식점을 운영 중인 점주가 직접 관리하는 형태로 운영되며, 방문 고객과의 자연스러운 연계를 통해 시너지를 기대할 수 있는 구조를 갖추고 있다.

이처럼 기존 사업과 연계하거나 건물 내 유휴 공간을 활용하는 형태의 매장 운영은 초기 안정성과 운영 효율을 동시에 확보할 수 있는 모델로 평가된다. 단순히 공간을 임대하는 방식이 아니라, 직접 운영을 통해 수익 구조를 만들어가는 방식으로 변화하고 있는 것이다.

스터디카페의 공간 구성 역시 변화 흐름을 뒷받침하고 있다. 커피, 티백, 다과 등을 무상으로 제공하는 것은 물론, 일부 매장에서는 OTT 콘텐츠를 즐길 수 있는 공간이나 미팅룸 등을 도입해 이용 목적을 확장하고 있다. 학습뿐 아니라 업무, 휴식, 소규모 모임까지 가능한 복합형 공간으로 자리 잡고 있다는 분석이다.

이용층 역시 넓어지고 있다. 기존 학생 중심에서 벗어나 취업 준비생과 직장인 등 성인 이용자가 증가하고 있으며, 카페에서 공부하거나 업무를 보던 ‘카공족’ 수요까지 스터디카페로 이동하는 흐름이다. 이는 특정 시즌에 의존하지 않는 안정적인 이용 패턴 형성으로 이어지고 있다.

업계에서는 이러한 변화를 두고 “상가 구성의 기준이 달라지고 있다”는 분석이 나온다. 단순히 업종을 채우는 것이 아니라, 체류 시간을 늘리고 다양한 목적을 수용할 수 있는 공간이 상가 활성화의 핵심 요소로 떠오르고 있다는 것이다.

작심스터디카페 관계자는 “스터디카페가 단순 학습 공간을 넘어 다양한 생활 목적을 담을 수 있는 공간으로 확장되고 있다”며 “가맹점 확장을 통해 다양한 입지와 형태에 맞는 운영 모델을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.