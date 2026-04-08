MOU 체결…건설장비에 스마트 장치 적용 기술 실증·스마트 건설 장비 공급 등 협력

[헤럴드경제=고은결 기자]HD건설기계가 현대건설과 손잡고 안전한 건설 현장 조성을 위한 스마트 안전 기술 협력에 나선다.

HD건설기계는 지난 7일 서울 종로구 현대건설 사옥에서 양사 관계자가 참석한 가운데 ‘건설기계 스마트 안전기술 공동 개발 및 적용을 위한 업무협약’을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약은 양사가 보유한 기술력과 현장 운영 경험을 토대로 건설 장비 중심의 안전관리 역량을 강화하고 지속 가능한 협력 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

양사는 ▷스마트 안전 기술이 적용된 굴착기를 비롯한 건설기계의 공급 ▷제작 단계에서부터 안전장치를 반영하기 위한 기술 협의 및 표준화 추진 ▷스마트 안전장치가 장착된 건설장비의 실증 및 검증 등에 협력한다.

또한, HD건설기계는 현대건설이 작업 현장에서 운용 중인 기존 건설 장비에 부착할 첨단 안전 센서와 모듈을 공급한다. 인공지능(AI) 기반 카메라로 장비 주변의 사람을 탐지해 경고하는 ‘스마트 어라운드 뷰 모니터(SAVM)‘, 작업물의 중량과 장비의 기울기를 실시간으로 측정해 장비가 중심을 잃고 넘어가지 않도록 경고하는 ‘인양 과부하 경고장치(OWD)’ 등이다.

올 하반기부터는 차세대 안전 기술이 집약된 ‘스마트 굴착기’를 현장에 순차적으로 공급한다. 스마트 굴착기에는 ’충돌 경고 및 자동정지(E-STOP)‘ 기능, 장비 오조작 시에도 설정된 가상의 벽을 벗어나지 않도록 제어하는 ‘버추얼 월’ 등의 첨단 안전 기술이 탑재된다.

HD건설기계 건기영업본부장 최태근 전무는 “이번 협력을 통해 AI 기반 안전 솔루션과 스마트 건설장비의 보급을 지속 확대하고, 건설 현장의 실질적인 안전성을 높여나가겠다”고 밝혔다.