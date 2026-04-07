혁신 프리미어 1000 선정 기업, 금리 우대·투자유치 지원

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 농식품 신산업 분야를 선도할 혁신기업을 육성한다.

농림축산식품부는 오는 8일부터 21일까지 ‘혁신 프리미어 1000’ 참여 기업을 모집한다고 7일 밝혔다.

금융위원회가 주관하는 이번 프로그램은 각 부처가 산업별 핵심 기업을 선정해 정책금융기관의 맞춤형 지원을 제공한다.

올해는 기존 3대 혁신 분야인 스마트농업, 그린바이오, 첨단 식품 기술(푸드테크)에 더해 반려동물 분야가 추가됐다.

동물용 의약품과 반려동물용 사료 제조업 등 연관 산업까지 선정 대상도 확대했다. 동물용 의약품은 기존 식물 유래뿐 아니라 동물 유래 유전자 재조합 기술까지 인정 범위를 넓히기로 했다.

농식품부 관계자는 “국내 반려동물 양육 인구가 1500만명에 이르면서 시장이 성장세를 보이는 것을 고려한 조치”라고 설명했다.

선발 규모는 전년보다 4개사 늘어난 최대 29개사다. 신청 자격은 혁신성장 공동기준 12개 품목을 영위하는 중소·중견기업이다. 선정되면 산업은행, 기업은행, 신용보증기금 등 정책금융기관을 통해 대출 금리 최대 1.5%포인트 감면, 보증료율 최대 0.4%포인트 감면 등 금융 지원을 받는다. 투자유치(IR) 설명회와 해외 판로 개척 지원, 경영·기술 컨설팅 등도 제공된다.

신청을 희망하는 기업은 농업정책보험금융원의 투자정보 플랫폼을 통해 온라인으로 접수하면 된다.

최종 결과는 전문가 심의와 정책금융기관의 검토를 거쳐 오는 7월 중 발표할 계획이다.