중등교사 2262명 대상 설문조사 결과 “AI 활용 수행평가 실질 실행 어렵다” 10명 중 9명, 학습·평가계획서 ‘과도해’ “학교 현장서 시행 가능한 일 논의해야”

[헤럴드경제=김용재 기자] 전국 중등교사 10명 중 7명 이상이 교육부의 인공지능(AI)활용 수행평가 지침이 학교 현장에서 실질적으로 불가능하다고 인식한다는 설문조사 결과가 나왔다.

전국중등교사노동조합(중등교사노조)은 지난 3월 6일부터 13일까지 전국 중등교사 2262명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시했다. 조사 신뢰수준은 95%, 표본오차는 ±2.06%포인트다. 이 가운데 교육부의 AI 활용 수행평가 지침에 응답자의 73%는 해당 지침이 학교 현장에서 실질적으로 실행 불가능하다고 답했다.

AI 활용 과정의 프롬프트와 출처 등을 교사가 확인·검증하는 구조에 대해서는 ‘교사 업무 부담이 크다’와 ‘수업 시간과 인력 여건상 현실적으로 어렵다’는 응답이 각각 29%였다. AI 활용 수행평가에서 부정행위 판단이나 민원이 발생할 경우 94%는 책임이 교사 개인에게 돌아갈 것이라고 여겼다.

정책 방향과 교실 인식의 차이도 확인됐다. 교사들은 AI 시대 학교 교육이 가장 집중해야 할 역량으로 ‘사유와 질문의 힘’ 45%, ‘비판적 문해력’ 41%를 꼽았다. 반면 교육부의 암기식 수행평가 규제에 대해서는 36%가 기초지식 약화에 따른 학력 저하를 우려했다. 또 34%는 명확한 기준 없이 교사의 평가권만 위축시키는 전시행정이라고 답했다. 해당 조치가 필요하다는 응답은 1%에 그쳤다.

교육부의 AI 활용 수행평가 지침이 ‘학교 안 실제 학습 과정을 충분히 고려하고 있느냐’는 질문에도 93%가 부정적으로 답했다. ‘교육적 철학 없이 기술 도입과 유행에만 매몰돼 있다’는 응답이 63%, ‘교실 현장의 혼란과 평가의 어려움을 도외시하고 있다’는 응답이 30%였다.

중등교사 10명 중 9명은 현재 교수학습·평가계획서가 과도하다고 인식한다는 결과도 나왔다. 평가가 수업을 위한 장치라기보다 행정 점검과 민원 대응 중심으로 운영되고 있다는 지적이다. 설문조사 결과에 따르면 교수학습·평가계획서의 분량과 구성이 ‘지나치게 과도하다’는 응답이 68%, ‘다소 과도하다’는 응답이 26%로 집계됐다. 두 응답을 합하면 94%다.

평가계획서 과다로 인한 문제로는 ‘형식적 문서 작성에 치우쳐 실제 수업·평가 운영과 괴리가 생긴다’는 응답이 46%로 가장 많았다. 이어 ▷수업과 생활지도 등 본질 업무에 지장을 준다 26% ▷교사의 수업설계와 평가 자율성이 위축된다 23% 순이었다. 교육청의 안내·지원이 충분했는지에 대한 질문에는 53%가 ‘매우 부족해 혼란스럽다’고 답했다.

평가 민원과 분쟁에 대한 현장 불안도 컸다. 응답자의 75%는 평가 관련 민원 발생 시 현재의 지침과 교육당국 지원 체계가 실질적인 보호막이 되지 못하고 책임이 교사 개인에게 전가된다고 봤다. 사교육 업체가 학교 평가 문항을 무단 게시하거나 비방하는 사례를 경험했거나 목격했다는 응답도 71%였다.

김희정 중등교사노조 위원장은 “현재 필요한 것은 평가의 이상적인 방향을 제시하는 것이 아닌 학교 현장에서 작동하지 않는 원인을 분석하는 일”이라며 “평가의 방향을 말하는 것을 넘어 학교에서 실제로 가능한 것이 무엇인지에 대한 논의를 시작해야한다”고 말했다.