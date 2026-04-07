[헤럴드경제=조범자 기자] 최동호 올데이골프그룹 회장이 동국대에 장학기금 4400만원을 기탁했다.

올데이골프그룹은 7일 “최동호 회장이 서울 중구 동국대 서울캠퍼스를 방문해 정암장학금 4400만원을 기탁하고 장학생에게 직접 장학 증서를 수여했다”고 밝혔다.

이날 장학금 수여식에는 최동호 회장과 김용현 동국대 교무부총장, 이경철 대외협력처장 등 학교 주요 관계자와 충북 음성 미타사 주지 희원스님, 희경스님 등이 참석했다.

최동호 회장은 “선대부터 이어져 내려온 미타사와 인연이 오늘 뜻깊은 자리로 발전하는 계기가 됐다”며 “학인 스님들의 경제적 부담을 덜어주고, 학업에 전념하도록 지원하고 싶다”고 말했다.

김용현 교무부총장은 “기부자의 뜻에 따라 학인 스님들이 더욱 큰 뜻을 품고 세상을 밝게 비추는 길에 보탬이 될 수 있도록 장학금을 귀하게 활용하겠다”라고 말했다.

올데이골프그룹은 청주떼제베, 임페리얼레이크, 로열포레, 올데이골프&리조트, 옥스필드 등 국내 5개 골프장을 운영하고 있으며 최 회장은 한국골프장경영협회 회장도 맡고 있다.