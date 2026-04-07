‘RISE 삼전SK하닉채권혼합50 ETF’ 개인 800억 돌파, 연금·개인 유입 지속

KB자산운용은 ‘RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50’ 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 7000억원을 넘어섰다고 7일 밝혔다.

해당 상품은 국내 채권혼합형 ETF 가운데 최단기간(14영업일) 5000억원을 돌파한 이후 변동장세에서도 자금을 끌어모으고 있다.

특히 개인 순매수 규모가 800억원을 넘어설 정도로 개인투자자들에게 인기를 얻고 있다. 안정성과 성장성을 동시에 고려한 상품 구조와 비용 경쟁력이 작용한 결과로 풀이된다.

‘RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF’는 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩 편입해 총 50% 비중으로 투자하고, 나머지 50%는 단기 국고채 등 우량 채권에 투자하는 채권혼합형 상품이다. 인공지능(AI) 반도체 핵심 기업에 집중적으로 투자하면서도 채권을 통해 변동성을 완화한 점이 특징이다.

이에 퇴직연금(DC·IRP) 규정상 안전자산으로 간주해 주식형 ETF 등 위험자산 투자 한도가 70%로 제한되는 연금 계좌에서도 100% 편입이 가능하다.

투자자 입장에서 ‘RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF’를 담으면 계좌 전체 기준 실질적인 주식 투자 비중을 높일 수 있다.

총보수가 연 0.01%에 불과해 비용 경쟁력 측면에서도 매력적이다. 장기 투자 비중이 높은 연금 투자자 입장에선 보수가 낮을수록 비용 부담을 줄일 수 있다.

‘RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF’는 또 퇴직연금 계좌뿐 아니라 일반 주식 계좌와 개인종합자산관리계좌(ISA)에서도 매매할 수 있어 다양한 투자 수요를 아우를 수 있다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “‘RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF’는 연금 투자에 적합한 구조와 낮은 보수를 바탕으로 개인과 연금 자금을 동시에 흡수하고 있다”며 “이 ETF를 활용하면 반도체 대표 기업의 성장성과 채권의 안정성을 동시에 확보하면서 비용 부담까지 낮출 수 있다”고 강조했다. 홍태화 기자