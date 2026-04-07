[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 한국프로골프협회(KPGA)가 경기지방노동위원회로부터 ‘부당해고’ 판정을 받은 직원 3명을 복직시켰으나 사실상 보복성 격리 배치를 해 논란이 일고 있다.

KPGA노조에 따르면 부당해고 판정을 받고 복직한 직원 3명 가운데 2명은 KPGA빌딩 9층의 정상적인 사무실이 아닌 같은 건물 내 2층 공실에 마련된 별도 공간에 사실상 격리배치된 것으로 확인됐다.

KPGA노조는 7일 “복직은 단순히 출근을 시키는 형식적 조치로 끝나는 것이 아니라, 정상적인 근무 장소와 업무 환경이 함께 보장되어야 비로소 경기지노위의 판정 취지에 따른 실질적 원상회복이라고 볼 수 있다”며 “지금처럼 별도 공간에 격리배치하는 것은 복직 미이행과 다름없으며 추가적인 불이익 처우이자 2차 가해의 소지가 매우 크다”고 주장했다.

격리배치된 복직자 2인 외에도 부당 해고로 복직한 나머지 1인 역시 정상적인 업무를 부여 받지 못한 채 사실상 업무배제 상태에 놓여 있다. KPGA노조는 “사측은 복직자들이 이미 원직에 복귀한 것처럼 주장하고 있으나, 실제 현장에서는 복직자 3명 모두가 실질적인 업무복귀 상태에 있다고 보기 어렵다”고 지적했다.

부당해고를 당한 3인은 지난 2024년 말 여론의 질타를 받은 ‘KPGA 고위임원의 직장 내 괴롭힘 사건’과 관련해 직접 피해 사실을 진술하거나 관련 증언을 했던 직원들이다. 앞서 경기지노위는 지난 1월 2일 이들 3인에 대한 해고를 ‘부당해고’로 판정했으며 KPGA는 복직명령 마감 기한일(3월 9일 자)에야 조치를 이행했다.

KPGA노조는 최근 사측에 민주노총 서비스일반노동조합 위원장과 김원섭 회장 간 대표자 교섭을 제안했고, 부당해고자 3인의 정상적인 업무복귀에 대한 시정을 요구하는 공문을 여러 차례 발송했다고 밝혔다. 그러나 KPGA는 협회장의 마스터스 출장 등을 이유로 회장이 직접 참석하는 대표자 교섭을 거절했으며 ‘복직 문제는 이미 완료됐다’는 취지의 주장을 하며 핵심적인 답변을 회피한 것으로 전해졌다.

노조는 당초 본 사건을 더 키우기보다, 지노위 판정을 존중하는 선에서 사건을 조속히 정리하자는 입장을 KPGA에 수차례 전달해 왔다고 설명했다.

KPGA노조는 “시즌 개막을 앞두고 원만한 투어 준비와 협회 발전을 위해 향후 재징계나 보복성 조치가 없는 실질적 복직을 전제로 별도의 서면 합의서를 통해 사안을 매듭짓자고 제안했지만, 협회장 측이 이를 거절하면서 결국 노사 모두 중앙노동위원회에 재심 절차를 밟고 있는 상황” 이라고 밝혔다.