삼일PwC와 협약

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 동대문구(구청장 이필형)는 공공 행정서비스의 인공지능 전환(AX)을 본격 추진하기 위해 삼일PwC와 업무협약을 맺었다고 밝혔다.

이번 협약은 새 기술을 들여오는 데 그치지 않고, 행정 효율을 높이면서도 구민이 실제로 체감하는 서비스 변화를 만들어내는 데 초점을 맞췄다.

구는 지난 2월 6일 ‘AI 공존도시 동대문’을 선포하고 서울시립대·경희대·한국외대·삼육보건대, 동부교육지원청, 서울동부병원, 경희의료원, 삼육서울병원, 동대문경찰서, 동대문소방서 등 11개 기관이 참여하는 거버넌스를 출범시켰다. AI를 교육·의료·복지·안전 현장과 연결된 생활형 행정 파트너로 쓰겠다는 선언이었다.

협약에 따라 두 기관은 행정서비스 AI 전환을 위한 진단과 자문, AI 적용 가능 분야 검토, 세부 협력과제 발굴에 함께 나선다. 동대문구는 이 과정을 통해 도입 효과와 실현 가능성이 높은 분야부터 우선 적용할 계획이다.

이필형 동대문구청장은 “이번 협약은 행정서비스의 전략적 AI 전환을 위한 중요한 출발점”이라며 “민관 협력을 바탕으로 실효성 있는 AI 도입을 추진해 행정 효율과 구민 체감도를 함께 높여가겠다”고 말했다.