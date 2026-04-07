신통기획 확정, 연내 구역지정 방학천 따라 폭 15m 선형녹지

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 도봉구 쌍문동 26 일대가 방학천을 품은 ‘초록 수변감성 주거단지’로 탈바꿈한다.

서울시는 쌍문동 26 일대 주택정비형 재개발사업에 대한 신속통합기획을 확정했다고 7일 밝혔다. 계획안에 따르면 이 일대에는 최고 35층, 약 1030세대 규모의 주거단지가 조성될 예정이다.

대상지는 북한산·도봉산과 인접하고 방학천과 맞닿아 있어 자연환경이 우수한 지역이다. 향후 우이신설선 연장에 따른 신설역도 도보권에 들어설 예정으로 교통 여건 개선 기대도 크다.

서울시는 입지적 강점을 살려 ▷산과 하천을 연결하는 초록 수변 생활권 조성 ▷주변 개발 변화에 대응한 개발 여건 마련 ▷보행 중심의 쾌적한 생활환경 구축 등 3대 원칙을 수립했다.

우선 방학천을 따라 폭 15m 규모의 선형 녹지를 조성하고, 이를 인근 방학신동아1단지 재건축에 따른 발바닥공원 및 도봉산 둘레길과 연계해 통합 산책로로 만든다. 현재 옹벽과 좁은 보행로로 활용도가 낮은 수변 공간을 녹지와 휴게시설이 결합된 자연형 하천 공간으로 재편해 주민 일상의 중심 공간으로 바꾼다는 계획이다.

수변공간 조성은 민관 협력 방식으로 추진된다. 주민이 토지를 공공기여 방식으로 제공하면 공공이 설계와 공사를 직접 시행해 주민 부담을 줄인다.

용도지역은 제2종일반주거지역(7층)에서 제3종일반주거지역으로 상향되고, 용적률은 300% 이하가 적용된다. 기준용적률 완화(20%)와 사업성 보정계수(2.0)도 반영해 사업 실현 가능성을 높였다.

단지 내 도로 체계도 재편한다. 차량 통행이 적은 방학로7길은 공공보행통로로 전환해 수변공간 접근성을 높이고, 보행교와 산책로를 연결해 인근 학교와 신설 역사, 공공시설까지 이어지는 보행 네트워크를 구축한다.

방학천변과 단지 경계에는 북카페, 실내체육시설, 동호회실, 스탠드형 외부마당 등 수변 특화 커뮤니티 시설을 배치한다. 어린이집과 가인초 통학로 인근에는 다함께 돌봄센터를 도입해 생활 편의와 공동체 활성화를 도모할 계획이다.

서울시는 주민공람과 의견청취 등 후속 절차를 신속히 진행해 올해 안에 정비구역 지정을 목표로 사업을 추진할 방침이다. 이번 확정으로 서울시 전체 277개소 가운데 170개소의 신속통합기획이 완료됐다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 “쌍문동 26 일대가 방학천과 주거공간이 어우러진 활력 있는 수변감성 주거단지로 거듭나길 바란다”며 “앞으로도 신속통합기획을 통해 지역의 고유 자원을 정비사업에 적극 반영하고 도시의 잠재력과 미래 가치를 높이는 지속가능한 정비 모델을 추진하겠다”고 말했다.