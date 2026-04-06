[헤럴드경제=민성기 기자] 박은영 중식 셰프의 웨딩화보가 공개됐다.

지난 5일 방송된 JTBC ‘냉장고를 부탁해’(이하 냉부)에서는 박은영 셰프는 결혼 소식을 전하며 “제가 품절녀가 되는 걸 친정같이 생각하는 ‘냉부’에서 첫 공개하고 싶었다”고 말했다.

그는 의사로 알려진 예비 신랑과의 러브 스토리도 공개했다. 박은영은 “오래전 소개팅으로 만났는데, 그때는 잘 안되고 시간이 지나서 잘 됐다”고 전했다.

또 예비 신랑에 대해 “대부분은 저한테 맛있는 걸 해 달라고 하는데, 유일하게 본인이 해주겠다고 했다. 그 모습이 멋있고 마음이 예뻤다”고 밝혔다.

예비 신랑의 직업은 의사인 것으로 알려졌다.

박은영 셰프는 ‘냉부’를 통해 도른자 댄스를 선보이며 화제를 모으고 있다. 이에 대해 예비 신랑은 “가게가 많이 어렵냐”고 했다고 해 웃음을 자아냈다. 그는 “춤을 격하게 출수록 (예비 신랑이) 가게 예약을 많이 잡아준다, 본인이라도 더 팔아준다고 하더라”고 너스레를 떨었다.

최현석 셰프는 축가를 약속했다. 게스트로 출연한 소녀시대 티파니와 효연은 ‘키싱 유’를 불러주며 축하를 건넸다.

한편 박은영 셰프는 오는 5월 서울 중구 장충동 신라호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다.