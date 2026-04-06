제레미 얼레어 방한 계기 협력 공고화 지난해 ‘서클 민트’ 기술 검증 마무리

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹 경영진이 오는 13일 스테이블코인 USDC 발행사인 서클의 제레미 얼레어 최고경영자(CEO)를 만난다.

6일 KB금융에 따르면 이번 회담은 양사의 전략적 협업 관계를 단단히 하고 미래 금융 인프라 혁신을 위한 구체적인 실행 방안을 논의하기 위해 진행된다.

양사는 지난해 6월 실무 중심의 파트너십을 맺고 하반기 서클의 스테이블코인 발행·관리 플랫폼인 ‘서클 민트(Circle Mint)’를 활용한 기술 검증(PoC)을 성공적으로 수행했다. 이를 통해 KB금융은 법정화폐 입금을 통한 USDC 발행부터 송금, 법정화폐로의 인출, 스테이블코인 간 교환 등을 직접 시현하고 실제 금융 서비스 운영에 필수적인 핵심 기술 시스템 노하우를 축적했다.

같은 해 말에는 히스 타버트 서클 사장 등 주요 경영진과 별도로 만나 실질적인 기술 공유와 사업 모델 개발을 점검했다.

KB금융과 써클은 ▷USDC의 국내 활용 방안 ▷국제결제 ▷원화 기반 스테이블코인 발행 등 폭넓은 영역에서 논의하고 있으며 블록체인 기반 해외송금과 해외무역결제를 위해서도 소통하고 있다.

KB금융 관계자는 “이번 만남은 심도 있는 기술 검증을 마친 양사의 파트너십을 한 단계 더 도약시키는 계기가 될 것”이라며 “서클과 구축한 견고한 협력 체계를 바탕으로 국내외 디지털 자산 시장에서의 리더십을 강화해 나가겠다”고 말했다.